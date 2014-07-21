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اليمن: تنظيم القاعدة يمنع خروج النساء دون محارم

21/7/2014

منع تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن النساء من الخروج إلى الأسواق في ظل عدم وجود المحارم اعتبارا من اليوم الاثنين كما منعهم أيضاً من عدم ممارسة بعض الرياضات ككرة القدم وعدم الجلوس في المقاهي معتبراً ذلك نوع من اللهو الذي يحرمه الشرع الإسلامي.

وقال المحلل السياسي وأحد أبناء مديرية حريضة في وادي حضرموت محمد الشرفي لوكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ إن عناصر التنظيم وزعت بياناً يوم أمس طالبت فيه المواطنين بتطبيق ماورد في البيان من تعليمات وإلا فإنها ستقوم بالإجراءات التي تراها مناسبة.

وتضمن البيان معلومات تعرف بتنظيم القاعدة بشكل عام وعن جماعة أنصار الشريعة على وجه الخصوص.

وجماعة أنصار الشريعة باليمن جهادية سلفية تهدف لإقامة إمارة إسلامية في اليمن، يتزعمها ناصر الوحيشي وتعد الجماعة من فروع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وقال الشرفي الذي تلقى نسخة من البيان إن عناصر التنظيم تقول أنهم يريدون تطبيق الإسلام (على حد قوله) في محافظة حضرموت، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم أعطت المواطنين فرصة عشرة ايام وستعود إليهم للتحاور مع أبناء المنطقة حول تطبيق شرع الله.

وأوضح الشرفي أن عناصر التنظيم لاقت قبولاً من قبل بعض رجال القبائل في منطقة "طبح" التي لا تبعد كثيراً عن "حريضة" والتي وزع فيها نفس البيان أمس الأول، ولكنهم لم يلاقوا القبول نفسه عند أبناء حريضة.

وبين الشرفي إلى أنه على الرغم من أن الأسواق تشهد ازدحاما قبل ايام العيد في المحافظة وخصوصاً من جانب النساء إلا أنه لوحظ مساء أمس الاحد تخوف من قبل بعض النساء من التجول في الأسواق بعد توزيع البيان بشكل علني من قبل رجال مسلحين يتحركون على متن سيارات.

وأرجع محللون سياسيون توسع تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت إلى الانفلات الأمني التي تشهده المحافظة.

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