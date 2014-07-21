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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 507 شهيدا ونحو 3150 جريح

21/7/2014

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 507  شهيداً ونحو 3150جريح.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن من بين الضحايا 72 شهيداً ونحو 400 جريح سقطوا حتى اللحظة في المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في حي "الشجاعية" شرق مدينة غزة فجر الأحد .

وأشار القدرة إلى أنه تم اليوم أيضا استشهاد مواطنة تبلغ من العمر 37 عاما في بيت حانون شمال القطاع ، والطفل ريان تيسير أبو جامع 8 سنوات ، والمسنة فاطمة محمود أبو جامع و3 إصابات متوسطة جراء استهداف شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.

ومن جهة أخرى أعلنت جين بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيري سيزور مصر اليوم "الاثنين"  لإجراء مباحثات مع عدد من المسئولين المصريين ، وعدد آخر من كبار المسئولين تتركز حول الأوضاع في غزة .

وقالت بساكي في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية  إن الولايات المتحدة وشركائها الدوليين يشعرون بقلق بالغ من خطورة حدوث مزيد من التصعيد وفقدان أرواح أبرياء آخرين.

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