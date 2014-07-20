60 شهيدا بحي الشجاعية وإسرائيل تقر بمقتل 13 من جنودها

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في حي الشجاعية شرق غزة بعدما قصفته عشوائيا, فاستشهد 60 مدنيا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال أثناء فرارهم من الحي إضافة إلى إصابة أكثر من 200. وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من دخول الحي.

وكان مسعف تحدث عن استهداف نيران القوات الإسرائيلية لسيارات الإسعاف أثناء محاولاتها إجلاء الشهداء والجرحى من حي الشجاعية. وأضاف المسعف أنه لم يستطع دخول المناطق المقصوفة نظرا لاستهداف جنود الاحتلال سيارة الإسعاف التي كان يقودها.

وروى بعض من نجوا من مجزرة الشجاعية هول القصف العشوائي الذي استهدف شرق غزة، وقالوا إن قذائف المدفعية الإسرائيلية انهمرت منذ الأمس على منازل المدنيين ولم تفرق بين المقاومة وبينهم.

وقد وسعت إسرائيل الأحد نطاق عملياتها البرية في قطاع غزة فواصلت طائراتها التحليق في أجواء القطاع، وأطلقت قذائف مدفعية على مناطق متفرقة منه لا سيما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو من أكبر أحياء المدينة. وشمل القصف أيضا حي الزيتون وسط القطاع, كما شمِل أحياء الشعف، وترابط آليات عسكرية إسرائيلية قرب حقل متاخم لقطاع غزة.

وأكد الصليب الأحمر الدولي أن الوضع الإنساني في غزة صعب جدا، وقالت الناطقة الإعلامية باسم المؤسسة إن تدهور الأوضاع الأمنية يشكل تحديا لهيئات الإغاثة في تقديم مساعداتها بالقطاع في ظل تزايد عدد المحتاجين إلى المساعدة.

أما رئيس عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ فقال إن مخزون الوكالة من الأغطية والمعدات الصحية في القطاع قد نفد. وأضاف أن الوكالة تواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات آلاف ممن شردتهم العمليات الإسرائيلية.

من جهته اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 13 جنديا من وحدة جولاني وهي وحدة النخبة في سلاح المشاة خلال معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

كما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 60 آخرين خلال المواجهات شرق غزة. وقال الجيش إن عملية التعرف على هويات الجنود القتلى لا تزال مستمرة حتى الساعة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مدير مستشفى إسرائيلي في بئر السبع القول إن 150 جنديا جريحا وصلوا إلى مستشفاه منذ الخميس الماضي 11 منهم في حالة خطيرة.

كما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين بالتوحد خلال هذه الأيام التي وصفها بالصعبة. وأقر نتنياهو بأن العملية العسكرية في غزة محفوفة بالمخاطر قائلا إن حماس استثمرت الكثير من الأموال لبناء الأنفاق للقيام بعمليات خطف للجنود الإسرائيليين. ومضى يقول إنه اتصل بالرئيس الأمريكي لشكره على الدعم الأمريكي لإسرائيل.