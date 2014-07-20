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وكالة الطاقة : إيران تخلصت من مخزون اليورانيوم

20/7/2014

أظهر تقرير شهري للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد أن إيران تخلصت من أكثر مخزوناتها حساسية من غاز اليورانيوم المخصب بموجب اتفاق نووي مؤقت أبرمته مع القوى العالمية الست العام الماضي.

وأوضح تقرير الوكالة أن إيران أوفت بشروط الاتفاق الذي كان من المقرر أن ينتهي سريانه الأحد لكنه سيمدد مع إجراء بعض التعديلات، ويأتي تمديد الاتفاق بعد إخفاق إيران والقوى الست في الالتزام بالموعد الذي ينتهي اليوم الأحد للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع القائم منذ نحو عشرة أعوام.

ويشير التقرير الذي أصدرته الوكالة الأحد إلى أن التمديد يبرز الصعوبات التي يواجهها المفاوضون للتوصل إلى تسوية دائمة للخلاف على الرغم من تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق المبدئي.

وفي إطار الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني ويهدف إلى كسب الوقت لإجراء محادثات بشأن تسوية طويلة الأجل للنزاع أوقفت إيران الجانب الأكثر إثارة للخلاف من برنامجها النووي وهو تخصيب غاز اليورانيوم إلى مستوى التركيز الانشطاري 20 %.

كما أخذت على عاتقها تحويل ما تبقى لديها من هذه المادة إلى أكسيد خلال فترة الستة شهور وقال تقرير الوكالة الصادر الأحد إنها أتمت هذه العملية.

وتابع الغرب هذه المخزونات عن كثب لأن هذا المستوى من التخصيب يقرب إيران نسبيا من إنتاج أسلحة نووية وتقول إيران إنها تخصب اليورانيوم لتزويد محطات الطاقة النووية والمفاعلات البحثية بالوقود.

ويظهر تقرير الوكالة أن إيران بدأت تشغيل منشأة لتحويل جزء من مخزونها من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أكسيد بعد تأجيلات متكررة وأنها أخضعت نحو1500 كيلوغراممن المادة لعملية التحويل تنفيذا لما ورد في اتفاق نوفمبر.

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