وفاة 19من المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا

قالت قوات البحرية الإيطالية السبت إن 19 شخصا لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية في قارب محمل بمئات المهاجرين وإنهم أصيبوا بتسمم على الأرجح بسبب دخان أول أكسيد الكربون الذي تصاعد من محركاته.

وقال متحدث باسم البحرية إنه عثر على 18 جثة في مخزن القارب إلى جانب ثلاثة رجال أصيبوا بالإعياء ونقلوا سريعا إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية لكن أحدهم توفي في الطريق إلى هناك. وأضاف المتحدث أن طائرة هليكوبتر نقلت الناجيين إلى مستشفى في باليرمو عاصمة صقلية. وقال إن دخان أول أكسيد الكربون الذي تصاعدت من محرك القارب هو الأرجح السبب لوفاتهم. وتفيد مصادر أن البحرية الإيطالية أنقذت أكثر من 4000 مهاجر في الأيام الثلاثة الماضية.

وتسعى ايطاليا جاهدة لمواجهة الأعداد المتزايدة من قوارب المهاجرين هذا العام والتي تبحر من ساحل ليبيا في معظم الأحيان، وتطلب روما دوما المزيد من المساعدة من الاتحاد الأوروبي في مهام الإنقاذ واستضافة الوافدين الجدد.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 500 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط حتى الآن هذا العام مقارنة مع 700 خلال العام الماضي بكامله.