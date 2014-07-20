مسيحيو الموصل يجبرون على الخروج منها

بعد التهديدات التي أطلقها مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية، واصلت العوائل المسيحية في مدينة الموصل بالنزوح إلى مدينتي دهوك وأربيل، حيث وصل عدد النازحين من المسيحين إلى 300 عائلة.

وكان عناصر الدولة الاسلامية قد طالبوا في بيان لهم إنه على "كافة المسيحيين في الموصل بالاختيار بين إعلان إسلامهم أو دفع الجزية، أو مغادرة المدينة وبعكسه مواجهة السيف"، وأمهلتهم يوما كاملا انتهى ظهر أمس السبت.

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى بشار كيكي، الذي ترك المدينة بعد سيطرة الجماعات المسلحة على الموصل إن "ما تبقت من العوائل المسيحية في مدينة الموصل وكانت حوالي 300 عائلة قد غادرت المدينة ولجأت الى مناطق الحمدانية وبقية مناطق سهل نينوى الأمنة".

وأشار إلى إنه "كان عدد المسيحيين في الموصل حوالي 50 ألف وقد نزح منذ 2003 أكثر من 30 ألفا ومع التهديد الأخير للجماعات الإرهابية غادرت البقية المدينة".

وذكر "الآن أصبحت مدينة الموصل خالية ولأول مرة في التاريخ من المسيحيين".

وقال "صحيح إن حكومة إقليم كردستان تقدم بعض المساعدات والمأوى والمنظمات الانسانية والخيرية والكنائس وعامة الناس يقدمون مساعدات لهم، إلا أنهم يعيشون في أوضاع مأساوية".

وهذه ليست موجة النزوح الأولى للمسيحيين من الموصل أو المحافظات العراقية الأخرى إلى إقليم كردستان بل سبقها نزوح الآلاف من تلك العوائل منذ سقوط النظام السابق في 2003 وإلى اليوم.