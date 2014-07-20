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عشرات الشهداء وآلاف الفارين من حي الشجاعية بغزة

20/7/2014

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة فظيعة في حي الشجاعية بغزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى عدا عن آلاف الفارين من القصف المكثف بالقذائف والصواريخ على الحي.

وقال مراسل الجزيرة أن ضحايا القصف وصل إلى 50 شهيدا و400 جريح نتيجة القصف المكثف برا وجوا يشهدها الحي منذ فجر اليوم. كما أكد ناجون من المجزرة أن عشرات الجثث ملقاة في الشوارع بسبب صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المكان نتيجة الغارات المكثفة والقصف المدفعي بالتزامن مع منع السلطات المصرية لوفدين من الأطباء الأوروبيين والماليزيين من دخول معبر رفح.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة عندما استهدفت أسرة فلسطينية في حي الشجاعية كانت تفر من القصف العنيف.

من جهتها، قالت حماس إن إسرائيل رفضت طلبا للصليب الأحمر لهدنة ثلاث ساعات لسحب الجثث من حي الشجاعية. ووصفت حركة المقاومة الإسلامية مجزرة الشجاعية بأنها جريمة حرب. وأشار المتحدث باسم سرايا القدس إلى أن عدد شهداء الشجاعية في غزة قد يتجاوز المئة.

وطالب القيادي في حماس محمود الزهار الأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بغزة.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت مقتل 8 جنود إسرائيليين في كمين للمقاومة الفلسطينية شرق غزة فجر اليوم. وقال مدير مستشفى سوروكا إن نحو 150 جنديا إسرائيليا مصابا دخلوا المستشفى منذ الخميس الماضي.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي "يئير لبيد" على أن المعركة التي تدور في غزة قاسية جدا، وانه إن لزم الأمر ستوسع العملية البرية.

وتشهد أحياء الشجاعية والشعف والتفاح والزيتون قصفا عنيفا ومتواصلا من قبل القوات الإسرائيلية في هذه الأثناء.

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