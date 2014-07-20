تمديد المفاوضات النووية مع إيران لأربعة أشهر

اتفقت إيران والدول الكبرى في فيينا على تمديد المفاوضات لأربعة أشهر إضافية أي لغاية 24 نوفمبر/ تشرين الثاني للتوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج طهران النووي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "سنلتقي مجددا في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن". وتابعت في بيان مشترك مع وزير الخارجية الإيراني "رغم تحقيق تقدم ملموس في بعض المجالات وعملنا معا لصياغة نص.. لا تزال هناك خلافات كبيرة حول مسائل أساسية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الدول الكبرى وإيران اتفقت على تمديد مهلة المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملف إيران النووي حتى 24 من نوفمبر المقبل. وأضاف كيري أنه سيتم الإفراج عن مليارين وثمانمائة مليون دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تحويلها قسما من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى وقود.

واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أيرنست في بيان أن هذا التمديد سيسمح بمواصلة المفاوضات في الوقت الذي يتم فيه ضمان استمرار وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني أثناء المفاوضات. و قال إن لدينا فرصة للتوصل لحل دبلوماسي دائم سيحل واحدة من أكثر قضايا الأمن الوطني إلحاحا وأضاف "أن واشنطن لن تقبل أي شيء أقل من حل شامل يفي بأهدافها، وهذا هو السبب في ضرورة مواصلة المفاوضات".

من جهته قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الموعد النهائي الجديد للمحادثات سيكون في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أي بعد مرور عام على اتفاق جنيف. وعـقدت المحادثات الحالية بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومـنحت إيران بموجبه تخفيفا محدودا للعقوبات.