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الصدفة تكشف استياء كيري لمقتل المدنيين في غزة

20/7/2014
 

"يا لها من عملية دقيقة يا لها من عملية دقيقة" هكذا تهكم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن إصرار إسرائيل على أنها تبذل أقصى ما في وسعها لتفادي سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في العملية ضد نشطاء حماس.

وقد كانت الصدفة سببا في الاستماع إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بطريق الخطأ في حوار تسرب عبر مكبر صوت مفتوح قبل إجراء مقابلة معه وهو يعبر عن قلقه على ما يبدو لمقتل مدنيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حين تقول واشنطن إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ التي تطلق من غزة فإن دبلوماسيين أمريكيين دعوا الإسرائيليين إلى الالتزام بالدقة في الاجتياح البري الذي بدأ يوم الخميس.

وقتل أكثر من 60 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال حين قصفت إسرائيل حي الشجاعية في غزة، واشتبكت مع نشطاء وقتل 13 جنديا إسرائيليا.

ومن المتوقع أن يتوجه كيري إلى الشرق الأوسط قريبا للمساعدة في التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال كيري في تعليقه المسرب وهو بتحدث مع أحد مساعديه على ما يبدو "يجب أن نذهب إلى هناك أعتقد يا جون أن علينا الذهاب الليلة أعتقد أن من الجنون الجلوس دون أن نفعل شيئا".

وحين طلب من كيري تفسير تعليقاته لم ينتقد إسرائيل، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها.

وقال "رد فعلي هو رد فعل أي شخص فيما يتعلق بالأطفال الصغار والمدنيين لكن الحرب قاسية".

 

   

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