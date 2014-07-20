أوروبا تضغط على روسيا لتسهيل التحقيق في سقوط الماليزية

اتفقت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الأحد على ضرورة الاستعداد لزيادة العقوبات على روسيا فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الماليزية التي كان على متنها 298 شخصا عندما يجتمع وزراء خارجية أوروبيون في بروكسل الثلاثاء.

وقد اتهمت أوكرانيا روسيا والانفصاليين الموالين لها السبت بتدمير أدلة تقول بأن صاروخا استخدم في إسقاط الطائرة، الأمرالذي زاد من حدة المواجهة بين الكرملين والقوى الغربية.

وجاء في بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صدر بعد محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يتعين على الوزراء أن يستعدوا لإعلان حزمة جديدة من العقوبات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وقال البيان "اتفقوا على أنه يتعين أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في نهجه مع روسيا وأن يكون وزراء الخارجية على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا عندما يجتمعون يوم الثلاثاء".

واتفق الزعماء أيضا على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضمان السماح للمحققين بالدخول بحرية إلى موقع تحطم الطائرة.

وقبل تحطم الطائرة الأسبوع الماضي كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا بالفعل على فرض عقوبات على بعض الشركات الروسية ومنع وصول قروض جديدة لموسكو من خلال مقرضين متعددي الجهات لكن الإجراءات كانت أقل صرامة مقارنة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الوقت ذاته.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 28 دولة لضغوط من الولايات المتحدة وأوكرانيا لاتخاذ موقف أكثر حزما مع روسيا لكن بعض الحكومات الأوروبية تشعر بالقلق من احتمال أن ترد روسيا بإجراءات عقابية ولا سيما وأنها أكبر مورد للطاقة للاتحاد الأوروبي إذا فرضت عليها عقوبات تجارية.