ويسترن ديجيتال تطرح منصة تخزين جديدة

أعلنت شركة "Western Digital" المتخصصة في مجال حلول التخزين طرح منتجها الجديد "My Book Duo" بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد هذا المنتج الأحدث في تشكيلة منتجاتها في مجال حلول التخزين المكتبية للمنازل والمكاتب، وتوفر هذه المنصة الجديدة سعة كبيرة ونقلا سريعا للملفات.

ويأتي "My Book Duo" مجهزا بمحركي أقراص صلبة وتقنية "RAID" على مستوى الأجهزة وويعمل على منفذ "USB 3.0" بحسب إعلان الشركة، وهو ما يوفر سعة كبيرة ونقلا سريعا للملفات لا يتوفران في حلول محركات الأقراص المفردة.

وقالت شركة "Western Digital" على موقعها بالإنتر نت إن "My Book Duo" سيكون متوفرا بسعات مختلفة من "4TB" وحتى "8TB"ويأتي معه برنامجا مجايا للنسخ الاحتياطي على النظام السحابي المحلي لضمان حماية كاملة للبيانات من الضياع.

وأضافت الشركة أن تصميم محركات الأقراص الجديد عند وصله بـ"USB 3.0″ يوفر أداء متميزا وبإمكان سرعة نقل البيانات أن تصل إلى 290 ميجابايت/ثانية.

وأن محركات الأقراص الصلبة الجديدة "WD Red" المدمجة وبرمجيات "RAID" تعزز أداء منصة التخزين وتقلل فقد أو ضياع البيانات، وقد تمت تهيئة المنتج مسبقًا بتقنية "RAID" المخصصة لتشغيل مجموعات أقراص التخزين المدمجة الموصولة معا.

ووفقا للشركة لـ"Western Digital" توفر منصة "My Book Duo" حماية شاملة للبيانات مع توفير خاصية النسخ الاحتياطي على مستوى النظام السحابي من خلال برنامج النسخ الاحتياطي "WD Smartware Pro" للبيانات وبرنامج "Acronis true Image" للصور.

وتعطي شركة "Western Digital" ضمانا على "My Book Duo" لمدة سنتين ضد عيوب التصنيع في جميع أنحاء العالم.