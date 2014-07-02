ناسا تطلق قمرا لدراسة انبعاث ثاني اكسيد الكربون

نجحت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء بإطلاق الصاروخ دلتا2 من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا، بعد تأجل إطلاقه أمس الثلاثاء، بسبب عطل في نظام المياه في منصة الإطلاق.

ويحمل الصاروخ القمر الصناعي مرصد مدار الكربون الذي بلغت تكلفته 465 مليون دولار، ويمكن للقمر الصناعي الذي أنتجته أوربيتال ساينسيز تحديد الأماكن المتوقع أن يعاد فيها امتصاص الكربون الموجود في المجال الجوي في الكوكب والمحيط، وهي حلقة رئيسية بالنسبة لدرجة حرارة الأرض.

وتوضح قياسات استمرت أكثر من خمسين عاما أن حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تطلق في الغلاف الجوي من خلال عمليات طبيعية وأنشطة بشرية يعاد امتصاصها في النهاية.

وأوضحت دراسات الإدارة القومية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ومعهد سكريبس لعلم المحيطات أن النسبة ظلت ثابتة تماما حتى مع ارتفاع كمية الكربون في الغلاف الجوي من تركيزات 315 جزء في المليون في الخمسينات إلى 400 جزء في المليون اليوم.

وسيتمركز المرصد على بعد 705 كيلومترات فوق الكوكب وسيكون مائلا لكي يمكنه المرور فوق نفس النقطة على كوكب الارض في نفس الوقت كل 16 يوما ليعطي للعلماء نظرة عن كثب عن كيفية تغير مستويات ثاني أكسيد الكربون أسبوعيا وشهريا وسنويا.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية تأمل في تحليق المرصد في 2009، لكن حادث إطلاق أوقف القمر الصناعي.

ووافق الكونجرس على تمويل بديل له هو مرصد مدار الكربون2 الذي أطلق اليوم (الأربعاء)، وكان من المقرر في باديء الأمر إطلاق الصاروخ دلتا2، الذي أنتجته "ليونايتد لانش اليانس" إحدى شركاء "لوكهيد مارتن وبوينج" يوم أمس الثلاثاء (الأول من يوليو) من منصة إطلاق لم تستخدم منذ نحو ثلاث سنوات.