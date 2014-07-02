مواجهات بالقدس وأميركا تدين قتل الفتى الفلسطيني

شاب فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة يتفقد منزله الذي أحرقته قوات الجيش الإسرائيلي (Getty)

شهدت عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي على إثر اختطاف ثلاثة مستوطنين لفتى فلسطيني وقتله.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن عدد الإصابات في مدينة القدس بلغت ثلاثين إصابة من بينها إصابتان بالرصاص الحي و15 إصابة بالرصاص المطاطي، والأخرى جراء استنشاق الغاز.



من جهتها قالت مراسلة الجزيرة شيرين أبوعاقلة إن قوات الاحتلال استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في عدة أحياء من مدينة القدس مما أدى لإصابات بجروح بين المحتجين.

وأشارت أبو عاقله إلى أن أهالي حي شعفاط بالقدس -مسقط رأس الفتى المقتول- تجمعوا في المكان الذي اختطف فيه الفتى الفلسطيني وقطعوا السكة الحديدية ومنعوا القطارات من العمل وسط حالة من الغضب والتوتر الشديدين، وإثر العثور على جثة الفتى اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في الحي قبل أن تنتشر إلى أحياء أخرى.

وأضافت مراسلة الجزيرة أن جيش الاحتلال عمد أيضا إلى إغلاق مداخل حي شعفاط وكافة الطرق المؤدية منه إلى القدس وقرر غلق المسجد الأقصى أمام غير المسلمين منعا لأي احتكاك أو تصعيد.

من جهة أخرى أدان البيت الأبيض الأربعاء مقتل شاب فلسطيني عثر على جثته على أطراف القدس ودعا السلطات إلى اتخاذ خطوات لمنع تصاعد التوتر.

وقال جوش إيرنيست المتحدث باسم البيت الأبيض في التلخيص الصحفي اليومي المعتاد "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الممكنة القتل البشع للمراهق الفلسطيني محمد حسين أبو خضير.. وندعو حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع أجواء الانتقام والثأر".

وبحسب مصادر فلسطينية فقد قتل الفتى محمد أبو خضير (17 عاما) على يد ثلاثة مستوطنين بعد أن اختطفوه من حي شعفاط في مدينة القدس المحتلة وعثر على جثته فيما مطعونة ومحترقة في أحد أحراش دير ياسين بالقدس.

وفي الوقت التي قالت فيه سلطات الاحتلال إن التحقيقات جارية في حادثة الخطف والقتل أكد الجانب الفلسطيني أن هناك صور فيديو لحادثة الخطف لكن سلطات الاحتلال تتكتم عليها.

ومن جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية قتل أبو خضير وحملت إسرائيل كامل المسؤولية عن الحادث، وطالبتها بكشف الجناة ومحاسبتهم.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل "باتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض لوقف اعتداءات المستوطنين وحالة الفوضى التي خلفتها الأعمال التصعيدية الإسرائيلية وما نتج عنها من أجواء خطرة".

كما أدان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات قتل الفتى محمد أبو خضير من قبل مستوطنين بعد خطفه والتنكيل بجثته، ووصف جريمة القتل بالـ"عمل الخطير والهمجي وغير المقبول"، مؤكدا أن قوات الأمن الإسرائيلية ستقدم الجناة القتلة إلى العدالة، ودعا إلى ضبط النفس والابتعاد عما وصفه بالعنف من أي نوع كان.

ويأتي الحادث بعد يوم من دفن إسرائيل ثلاثة شبان خطفوا قرب مستوطنة يهودية يوم 12 يونيو الماضي وعثر على جثثهم في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.

ويأتي قتل الشاب الفلسطيني بينما تتصاعد الهجمات الانتقامية ردا على مقتل ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، في وقت تواصل سلطات الاحتلال فيه سياسة الاعتقال وهدم منازل قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

فقد واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء شن حملات الدهم والاعتقالات بحق عشرات الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية واعتقلت 39 فلسطينيا وشملت الحملة قيادات كبيرة في حركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن السلطات أزالت الأربعاء منزل الفلسطيني زياد عواد الذي اعتقل هذا الشهر بتهمة قتل ضابط شرطة إسرائيلي خارج ساعات الخدمة في أبريل الماضي.