مقتل 4 في تحطم طائرة شحن على مبنى في نيروبي

أعلنت السلطات الملاحية الكينية إن طائرة شحن تحطمت صباح الأربعاء على مبنى بعيد إقلاعها من مطار نيروبي الرئيسي مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها.

وقالت السلطات الملاحية في مطار جومو كينياتا الدولي في بيان "إن طائرة شحن فوكر-50 كانت تقل أربعة أشخاص تحطمت صباح الأربعاء فوق مبنى صناعي بعد إقلاعها من المطار الذي يعد الأكبر في شرق إفريقيا".

وذكر المركز الكيني لإدارة الكوارث أن الأشخاص الأربعة قتلوا في الحادث وتم انتشال جثتي اثنين منهم من الأنقاض.

وتحطمت الطائرة في منطقة تقع خارج مبنى المطار تضم مكاتب ومباني صناعية كانت خالية في ساعات الصباح الأولى، وتضم أيضا مساكن ومحلات تجارية، ولا تشير المعلومات الأولية إلى ضحايا آخرين.

وقال شرطي "إن الطائرة اصطدمت بعمود كهرباء قبل أن تسقط فوق مبنى وتشتعل فيها النيران"، وقد ارتفعت سحابة من الدخان فوق الموقع. وقال مسؤول في الصليب الأحمر الكيني "إن عمليات البحث والإغاثة مستمرة".

وصرح المسؤول الأمني اريك كيراثي إن المطار أغلق لفترة قصيرة ثم استأنف نشاطه، كما ضربت الشرطة طوقا أمنيا حول بقايا الطائرة التي كانت تنقل القات إلى الصومال.