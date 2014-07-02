مقتل شاب فلسطيني بعد خطفه في القدس

قتل شاب فلسطيني من القدس الشرقية المحتلة بعد خطفه في وقت مبكر من صباح الأربعاء في ما يبدو أنه هجوما انتقاميا ردا على مقتل ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن الفتى شوهد وهو يرغم على الدخول إلى سيارة في حي شعفاط وتم العثور على جثته بعد عدة ساعات في حي آخر في المدينة، واصفة الحادث بأنه "هجوم انتقامي".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في بلاغات حول الاختطاف وأكدت العثور على جثة ولكنها لم تؤكد إن كانت هناك علاقة بين الحادثين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري "في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تم استلام بلاغ حول إدخال شخص عنوة إلى مركبة في بيت حنينا" وهو حي معروف في القدس الشرقية المحتلة. وأضافت "بعد ساعة تم العثور على جثة في القدس لم يتم التعرف عليها بعد" مشيرة إلى أن الشرطة تسعى للتثبت مما إذا كانت هناك علاقة بين الحادثين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان أن سيارة سوداء توقفت بالقرب من الشاب وتم إجباره على الدخول إليها. وبعد ساعات قامت عائلة الشاب بتقديم بلاغ حول فقدانه مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر نحو 16 عاما، وتم العثور على الجثة لاحقا في غابة في القدس الغربية.

وكانت إسرائيل عثرت مساء الأحد على جثث ثلاثة إسرائيليين فقدوا منذ 12 حزيران/ يونيو الماضي بالقرب من منطقة حلحول قرب الخليل.

ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطف وقتل الشاب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ووصفها بالجريمة "الشنيعة" ، وقال مكتب نتانياهو في بيان "إن رئيس الوزراء نتانياهو تحدث مع وزير الأمن الداخلي اسحق اهرونوفيتش وطالب بفتح تحقيق من أجل العثور بأسرع وقت ممكن على منفذي هذه الجريمة الشنيعة".

من جهته دان رئيس بلدية القدس نير بركات مقتل الشاب الفلسطيني ودعا إلى الهدوء وقال "هذه ليست طريقتنا وأنا واثق جدا أن قواتنا الأمنية ستحضر المعتدين إلى العدالة".