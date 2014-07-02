مدينة بوسطن تزود الأماكن العامة بمقاعد ذكية

المقاعد الذكية يمكنها أيضا قياس مستوى الضجيج والتولوث (موقع مدينة بوسطن على النت)

بدأت بلدية مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية بتزويد الأماكن العامة بمقاعد مبتكرة جديدة وصفتها بأنها ذكية وتعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها إعادة شحن الهواتف النقالة والحاسبات اللوحية والكومبيوتر المحمول وتوفير خدمة الاتصال بالإنتر نت عبر الواي فاي أيضا.

فإلى جانب توفير مكان هادئ وجميل للجلوس والاتصال بالإنترنت وشحن جهازك ستوفر لك هذه المقاعد الذكية لائحة معلومات هامة عن الطقس الحالي والمتوقع.

من جهته قال عمدة المدينة في بيان له الجمعة إن توفير كل هذه الخواص والمميزات بهذه المقاعد في الأماكن العامة ليس شيئا غريبا، فما دامت الأجهزة والهواتف الذكية لها العديد من الخواص والقدرات، فلما لا تتوفر مثل هذه الخواص والقدرات لأشياء أخرى في الحياة حولنا ومن ضمنها المقاعد أيضا.

وذكرت بلدية المدينة على صفحتها أن أن مقعد من هذه المقاعد يكلف ثلاثة آلاف دولار يكلف وأن هذا المشروع الطموح تنفذع البلدية تحت رعاية شركة "Verizon" وهي من أكبر مشغلي خدمة الاتصالالجوال في الولاية وشركة "Cisco" التي تنتج أجهزة إلكترونية متخصصة للاتصالات.

وأوضحت البلدية أن هذه المقاعد الذكية يمكنها أيضا أن تقيس مقدار تلوث الهواء ومستوى الضجيج المحيط بها.