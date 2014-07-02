البث الحي
منوعات

مدينة بوسطن تزود الأماكن العامة بمقاعد ذكية

2/7/2014
المقاعد الذكية يمكنها أيضا قياس مستوى الضجيج والتولوث (موقع مدينة بوسطن على النت)

بدأت بلدية مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية بتزويد الأماكن العامة بمقاعد مبتكرة جديدة وصفتها بأنها ذكية وتعمل بالطاقة الشمسية ويمكنها إعادة شحن الهواتف النقالة والحاسبات اللوحية والكومبيوتر المحمول وتوفير خدمة الاتصال بالإنتر نت عبر الواي فاي أيضا.

فإلى جانب توفير مكان هادئ وجميل للجلوس والاتصال بالإنترنت وشحن جهازك ستوفر لك هذه المقاعد الذكية لائحة معلومات هامة عن الطقس الحالي والمتوقع.

من جهته قال عمدة المدينة في بيان له الجمعة إن توفير كل هذه الخواص والمميزات بهذه المقاعد في الأماكن العامة ليس شيئا غريبا، فما دامت الأجهزة والهواتف الذكية لها العديد من الخواص والقدرات، فلما لا تتوفر مثل هذه الخواص والقدرات لأشياء أخرى في الحياة حولنا ومن ضمنها المقاعد أيضا.

وذكرت بلدية المدينة على صفحتها أن أن مقعد من هذه المقاعد يكلف ثلاثة آلاف دولار يكلف وأن هذا المشروع الطموح تنفذع البلدية تحت رعاية شركة "Verizon" وهي من أكبر مشغلي خدمة الاتصالالجوال في الولاية وشركة "Cisco" التي تنتج أجهزة إلكترونية متخصصة للاتصالات.

وأوضحت البلدية أن هذه المقاعد الذكية يمكنها أيضا أن تقيس مقدار تلوث الهواء ومستوى الضجيج المحيط بها.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

خلاف سياسي يتحول إلى معركة بالكراسي والدلاء داخل برلمان (فيديو)

(الجزيرة)