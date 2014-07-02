للمرة الثامنة البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس

مقاطعة النواب تفشل عقد الجلسات لعدم مجلس اكتمال النصاب (رويترز)

فشل البرلمان اللبناني الأربعاء للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان المنتهية ولايته في مايو الماضي ليستمر بذلك فراغ سدة الرئاسة في هذا البلد الذي يعاني من عدة مشاكل ومنها تجدد العنف.

وأدت الحرب الأهلية في سوريا إلى تفاقم الانقسامات السياسية وتعقيد مسألة التوافق على رئيس جديد، كما يأتي هذا الجمود السياسي في وقت فيه لبنان تدهورا في الوضع الأمني حيث وقعت ثلاثة انفجارات انتحارية في أواخر الشهر الماضي استهدفت مناطق بالعاصمة ونقطة تفتيش على الطريق المؤدي إلى سوريا.

كما تسببت الأزمة السورية والمأزق السياسي الداخلي مجتمعان بضرب الاقتصاد اللبناني مما أدى بالبنك المركزي البناني إلى تقديم المزيد من حزم تحفيز الاقتصاد.

وأرجأ رئيس البرلمان نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد إلى 23 يوليو بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين لعدد النواب الحاضرين في جلسة ليتسنى التصويت على رئيس جديد.

وقاطعت الجماعات السياسية جلسات الانتخاب في الأسابيع الأخيرة واتهم كل منها الآخر بالوصول إلى طريق مسدود.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان فإن السلطة تتوزع بين الطوائف الدينية المختلفة وقد أسندت رئاسة الجمهورية إلى الطائفة المارونية المسيحية ورئاسة البرلمان إلى مسلم شيعي، بينما رئاسة الحكومة لسني، وقد تولت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام صلاحيات الرئاسة ريثما يتم اختيار رئيس جديد للبلاد.

وكانت صلاحيات الرئيس قد تم تقليصها في لبنان بموجب اتفاق الطائف عام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد ومنح صلاحيات أكبر للحكومة ورئيس الوزراء. ومع ذلك فإن موقع رئاسة الجمهورية يكتسب أهمية طائفية إلى جانب أهميته السياسية.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى قيادة تركز على التعامل مع امتداد آثار الحرب الأهلية في سوريا وقضية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه إلى جانب عجز مالي في الموازنة يقارب 10% من اقتصاده ومخاطر الإخلال بالتوازن الطائفي الدقيق في البلد.

والجمود السياسي ليس مستغربا في بلد طائفي تعمقت فيه الانقسامات وكثيرا ما اعتمد على القوى الإقليمية لتسوية الخلافات بين الأطراف المتنافسين.

لكن الدول الإقليمية المؤثرة في لبنان منشغلة بالنزاع المدمر في سوريا حيث المملكة العربية السعودية التي تدعم قوى 14 آذار بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في حين تدعم إيران حزب الله وحلفاؤه.

وكان الزعيم المسيحي المتحالف مع حزب الله ميشال عون قد دعا يوم الثلاثاء إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر بدلا من تصويت أعضاء البرلمان في مبادرة أعلنها لإنهاء الفراغ المستمر منذ أكثر من شهر في سدة الرئاسة.

لكن هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية عند خصومه السياسيين في قوى الرابع عشر من آذار وقال المرشح للانتخابات الرئاسية المناهض لسوريا سمير جعجع في مؤتمر صحفي إن "هدف طرح التعديل الدستوري هو حرف الانتباه عن الانتخابات الرئاسية".