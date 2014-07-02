ساراكوزي يدفع ببراءته من تهمة الفساد

نيكولا ساراكوزي رئيس فرنسا السابق (Getty-أرشيف)

أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الأربعاء أنه لم يرتكب "أبدا عملا مخالفا للمبادئ الجمهورية أو لدولة القانون" منددا في لوقت نفسه بما وصفه بأنه "تسييس" للقضاء، بعد توجيه تهمة الفساد إليه.

وقال ساركوزي الذي خضع للتحقيق ليلة الأربعاء بتهم "الفساد" و"استغلال النفوذ" إنه "لم يخن ثقة" أي شخص، بحسب مقتطفات من مقابلة مع تلفزيون "TV1" وإذاعة "أوروبا 1" بثتها شبكة "LCI".

وقال ساركوزي -الذي تولى الرئاسة من 2007 إلى 2012- "في بلادنا -بلاد حقوق الإنسان ودولة القانون- هناك أمور يتم تنظيمها، على الفرنسيين أن يعرفوها وأن يحكموا عليها عن وعي وبكل حرية".

ويأتي رد ساركوزي بعد ساعات من توجيه التهمة إليه رسميا بالفساد واستغلال النفوذ إثر توقيفه لحوالي 15 ساعة ابتداء من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء على ذمة التحقيق في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا. وهو الإجراء الذي عده الكثيرون ملفتا في وقت كان الجميع يترقب عودته إلى العمل السياسي كما تهدده مشاكل قضائية أخرى.

وهذه أول مقابلة صحفية لساركوزي منذ مغادرته للرئاسة الفرنسية.

ووجه القضاة إليه تهمة اخفاء تسريبات لأسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ، بحسب ما أعلنته النيابة العامة -في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية- بدون أن يخضع لنظام المراقبة القضائية، والفساد واستغلال النفوذ جريمتان تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات وفقا للقانون الفرنسي.

وتأتي كل هذه التطورات في وقت تتزايد الشائعات عن عزم ساركوزي العودة إلى معترك السياسة، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني في الخريف المقبل.

وعلى الرغم من من هزيمته أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند في 2012 فما زال ساركوزي مقتنعا بأنه يستطيع العودة إلى الصف الأول بصفته "منقذ" فرنسا في انتخابات 2017، وتتزايد العقبات القضائية على طريق عودة ساركوزي إلى السياسة.

ويسعى قضاة التحقيق للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق حاول الحصول على معلومات طي السرية المهنية من جيلبير أزيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.

وتعود القضية التي وجهت التهمة إلى ساركوزي على أساسها الى ربيع 2013 عندما خضع للتنصت في إطار تحقيق حول تهم لم تثبت حتى الآن، بالحصول على تمويل من نظام معمر القذافي الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية التي فاز فيها بالرئاسة عام 2007.

وفي هذا الملف الليبي تم التنصت في بادئ الأمر على عدد من المقربين من ساراكوزي من بينهم الوزيران السابقان كلود غيان وبريس أورتوفو وكذلك ميشال غودان القائد السابق للشرطة الوطنية والقائد السابق لشرطة باريس.

وغودان الذي أصبح مدير مكتب ساركوزي بعد هزيمته في 2012 أجرى في ربيع 2013 عدة مكالمات هاتفية لفتت انتباه المحققين فقد بدا أنه يسعى عبثا للحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي من مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار.

وقرر القضاة عندها التنصت على الرئيس السابق بدوره وخصوصا على الهاتف الذي كان يستخدمه باسم مستعار هو "بول بيسموت" للتحادث مع محاميه هرزوغ، غير أن المكالمات بين الرجلين توحي بأنهما حاولا الحصول على معلومات سرية من جيلبير أزيبير.

وقال بول ألبير ايوينز محامي تييري هرزوغ أن "هذه الوقائع لا تستند سوى إلى عمليات تنصت نطعن فيها وسننقض قانونيتها بشدة".

وفضلا عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ يحقق القضاء أيضا في عدة ملفات من شأنها أن تعرقل عودة نيكولا ساركوزي إلى السياسة فاسمه يرد في حوالي ستة منها.

وكلفت نيابة باريس الأسبوع الماضي قضاة ماليين التحقيق في "عملية تزوير واستخدام وثائق مزورة" و"استغلال الثقة" و"محاولة الاحتيال"، هذه المرة في قضية تمويل حملة ساركوزي في 2012 فقسما كبير من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية لتغطية تجاوز لسقف التمويل المرخص به.

وفي الأوساط السياسية أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم أن ساركوزي يجب أن يتمتع بحق "اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته". وقال ستيفان لوفول الناطق باسم الحكومة الفرنسية في عرضه لاجتماع مجلس الوزراء أن الرئيس الاشتراكي ذكر أيضا بمبدأ "استقلال القضاء".

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من جهته أن الوقائع التي يلاحق من أجلها ساركوزي "خطيرة" مشيرا إلى مبادئ استقلال القضاء وافتراض البراءة.

وشكك بعض مؤيدي ساركوزي في حيادية أحد القضاة مشيرين ألى أنه "يكن مشاعر كراهية لساركوزي"، كما قال النائب ورئيس بلدية نيس كريستيان إيستروزي.

من جهتها اتهمت ماريزا بروني تيديسكي والدة زوجة نيكولا ساركوزي في مقابلة مع صحيفة جريدة لا ستامبا الإيطالية خصوم الرئيس الفرنسي السابق بالقيام بحملة لمنعه من العودة إلى قيادة اليمين الفرنسي، وقالت والدة كارلا بروني إن "الفضيحة الحقيقية في هذه المسرحية هي الطريقة والتوقيت الذي تم اختياره لتوجيه هذه الاتهامات إلى نيكولا".

وأضافت أن "هذا التحقيق خرج بشكل غريب الآن إنها اللحظة المثلى التي تعبر عن رغبة في الانتقام لكننا نحن جميعا مستعدون لفعل ما بوسعنا لإثبات التزامه الأخلاقي نحن أكثر المقربين منه نشعر بالصدمة".