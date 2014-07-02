بدء نقل أسلحة كيميائية سورية استعدادا لتدميرها

بدأ نقل أسلحة كيميائية سورية من السفينة الدنماركية "ارك فوتورا" إلى السفينة الأميركية "كيب راي" صباح الأربعاء بهدف تدميرها وذلك بعد وصول السفينة الدنماركية إلى مرفأ جيويا تاورو في كالابريا الإيطالية.

وكانت السفينة الأميركية في الرصيف عندما واكبت فرقاطة من سلاح البحرية الإيطالي "ارك فوتورا"، فيما كانت مروحية تابعة للجيش الإيطالي تراقب المجال الجوي.

وصعد مفتشون من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية على متن السفينة للتدقيق في كميات وأنواع وتغليف الأسلحة، ثم أعطوا موافقتهم النهائية على بدء عملية نقل الأسلحة من السفينة الدنماركية التي أبحرت من مرفأ اللاذقية السوري في 23 حزيران/ يونيو. ويفترض أن تستمر عملية النقل هذه 20 ساعة.

وبإمكان السفينة الأميركية "كيب راي" المزودة بالمعدات اللازمة تدمير الترسانة الكيميائية في البحر بدون التسبب بأضرار في البيئة.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المرفأ الايطالي، وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إليه أمام حركة السير وتمنع كل شخص غير مأذون له من دخول المرفأ. وقال النقابي في المرفأ دومينيكو ماكري "إنها ليست عملية روتينية بل عملية عسكرية والقلق كبير جدا".

وكلفت أجهزة الإطفاء بأخذ عينات بواسطة أجهزة لكشف أي تسرب سام بينما فرضت سلطات الطيران المدني حظر تحليق من الأول إلى الثالث من تموز/ يوليو في شعاع طوله 1,1 كلم حول جيويا تاورو.