البث الحي
منوعات

بدء نقل أسلحة كيميائية سورية استعدادا لتدميرها

2/7/2014

بدأ نقل أسلحة كيميائية سورية من السفينة الدنماركية "ارك فوتورا" إلى السفينة الأميركية "كيب راي" صباح الأربعاء بهدف تدميرها وذلك بعد وصول السفينة الدنماركية إلى مرفأ جيويا تاورو في كالابريا الإيطالية.

وكانت السفينة الأميركية  في الرصيف عندما واكبت  فرقاطة من سلاح البحرية الإيطالي "ارك فوتورا"، فيما كانت مروحية تابعة للجيش الإيطالي تراقب المجال الجوي.

وصعد مفتشون من المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية على متن السفينة للتدقيق في كميات وأنواع وتغليف الأسلحة، ثم أعطوا موافقتهم النهائية على بدء عملية نقل الأسلحة من السفينة الدنماركية التي أبحرت من مرفأ اللاذقية السوري في 23 حزيران/ يونيو. ويفترض أن تستمر عملية النقل هذه 20 ساعة.

وبإمكان السفينة الأميركية "كيب راي" المزودة بالمعدات اللازمة تدمير الترسانة الكيميائية في البحر بدون التسبب بأضرار في البيئة.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المرفأ الايطالي، وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إليه أمام حركة السير وتمنع كل شخص غير مأذون له من دخول المرفأ. وقال النقابي في المرفأ دومينيكو ماكري "إنها ليست عملية روتينية بل عملية عسكرية والقلق كبير جدا".

وكلفت أجهزة الإطفاء بأخذ عينات بواسطة أجهزة لكشف أي تسرب سام بينما فرضت سلطات الطيران المدني حظر تحليق من الأول إلى الثالث من تموز/ يوليو في شعاع طوله 1,1 كلم حول جيويا تاورو.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

خلاف سياسي يتحول إلى معركة بالكراسي والدلاء داخل برلمان (فيديو)

(الجزيرة)