اتهامات بالتزوير بعد تأخير إعلان نتائج الانتخابات الأفغانية

قالت شريفة زرماتي ورداك مسؤولة في اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية إن إعلان النتائج الأولية الذي كان مقررا الأربعاء تأخر إلى موعد لاحق وسط اتهامات بالتزوير تهدد بتقسيم البلاد وفق خطوط عرقية. وأضافت أن عملية إعادة الفرز ستشمل حوالي 2000 مركز اقتراع. وتابعت "هذا الأمر سيستغرق أسبوعا تقريبا وبالتالي فإن النتيجة النهائية لن تعلن في موعدها".

وقال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن التأخير جاء نظرا لمزاعم عبدالله عبد الله بقيام منافسه بعمليات تزوير واسعة في التصويت.

وقال مساعدو أشرف عبد الغني نقلا عن مراقبين في الانتخابات إن عدد الأصوات التي حصل عليها في جولة الإعادة تزيد مليونا عن تلك التي حصل عليها عبدالله عبد الله ولم يتم الإعلان بعد عن عدد الأصوات النهائي.

وكان من المفترض أن تشكل الانتخابات أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ أفغانستان وهي خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار بينما يستعد حلف شمال الأطلسي لسحب معظم قواته مع نهاية العام.

وتخشى الأمم المتحدة في الوقت الحالي نشوب مواجهة بين الخصمين قد تؤدي إلى انفجار التوترات العرقية المتراكمة منذ فترة طويلة ، واتهم عبدالله الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي بالتآمر في عملية التزوير المزعومة .

واجتمع المرشحان الثلاثاء مع مسؤولين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين في محاولة للمساعدة في حل الأزمة. وقال بيان للأمم المتحدة "وفرت الاجتماعات فرصة لنقاش أمور تتعلق بالانتخابات والطريقة المثلى للمضي قدما".

ويواجه الرئيس القادم مسألة ملحة تتمثل في توقيع اتفاقية ثنائية مع واشنطن تسمح بالإبقاء على قوة صغيرة من الجنود الأمريكيين بعد 2014 من أجل التدريب وعمليات مكافحة الإرهاب. ورفض كرزاي توقيع مثل هذه الاتفاقية ولكن عبد الغني وعبدالله تعهدا بتوقيعها في حال انتخاب أي منهما.