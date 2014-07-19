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16 ولاية أمريكية عرضة لمخاطر زلازل مدمرة

19/7/2014

 

قالت وكالة مسح جيولوجي اتحادية إن هناك ستة عشر ولاية  أمريكية معرضة لمخاطر عالية لزلازل مدمرة خلال السنوات الخمسين المقبلة, وأن مناطق معينة بالولايات المتحدة تواجه تهديداً بالتعرض لهزات أرضية بشكل أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وجاءت هذه النتائج من خرائط مخاطر الزلازل المحدثة والتي أصدرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس. وقال التقرير إن هذه الخرائط تستخدم للمساعدة في تحديد قوانين للبناء الآمن، ومساعدة المعنيين بالاستجابة للطوارئ في التخطيط بعد الزلازل وفي التأثير على أسعار التأمين.

والولايات الستة عشر التي يوجد بها مناطق تواجه أعلى مخاطر هي ألاسكا وأركنسو وكاليفورنيا وهاواي وايداهو وألينوي وكنتاكي وميسوري ومونتانا ونيفادا وأوريجون وساوث كارولينا وتينيسي ويوتا وواشنطن ووايومنج.

وقال التقرير إن غرب الولايات المتحدة يواجه خطراً كبيراً جراء  الزلازل المدمرة على امتداد الساحل وفي المنطقة الواقعة بين الجبال وشهدت مدن سان جوزيه وفاليجو وسان دييجو بولاية كاليفورنيا تهديداً متزايداً حيث اكتشفت مؤخراً خطوط لتصدعات جديدة.

وأضاف التقرير إن التهديدات التي تواجه مدن إيرفين وسانتا باربرا وأوكلاند انخفضت, كما رفع التقرير من المخاطر التي تواجه أجزاء من وسط وشرق الولايات المتحدة محدداً مناطق قريبة من نيو مدريد بولاية ميزوري وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا. لكن العلماء خفضوا التهديد الذي يواجه ناطحات السحاب بمدينة نيويورك نظراً لأن الزلازل البطيئة الاهتزاز التي تؤثر في المباني العالية أقل احتمالا للحدوث في هذه المنطقة عما كان يعتقد في السابق.

وقال رئيس المشروع الوطني لرسم خرائط مخاطر الزلازل بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مارك بيترسون في بيان، "إن تكلفة التقاعس عن التخطيط من أجل الزلازل المستقبلية والكوارث الطبيعية الأخرى يمكن أن تكون فادحة  كما تبين من العديد من الأحداث المدمرة الأخيرة في جميع أنحاء العالم".

وأشارت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعاً حاداً في عدد الزلازل البالغ قوتها فوق 3 درجات والتي يحتمل أن تكون مدفوعة بالتهشيم الهيدروليكي في ولايات مثل تكساس وأوكلاهوما وأركنساس فقد سجلت أكثر من 300 هزة بين عامي 2010 و 2012 مقارنة بمتوسط قدره 21 فقط سنوياً خلال العقود الأخيرة في المنطقة.

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