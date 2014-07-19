مقتل وجرح العشرات في سلسلة تفجيرات ببغداد

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 22 شخصا قتلوا وأصيب عشرات في سلسلة تفجيرات ببغداد. وأضافت المصادر أن أربع سيارات مفخخة فجرت بشكل متزامن في كل من منطقة أبو دشير والبياع والجهاد والكاظمية وأن اثنين من التفجيرات استهدفتا نقاط تفتيش للشرطة.

وتشهد مدينة الموصل حالة نزوح كبيرة للعائلات المسيحية منذ يوم الجمعة على خلفية التهديد الذي أطلقه "تنظيم الدولة الإسلامية" ضد المسيحيين.

وأضافت مصادر محلية أن ما يقارب مئة عائلة نزحت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وأن نحو 20 عائلة مسيحية ما زالت داخل المدينة ولم يتمكنوا حتى الآن من الخروج.

وحصلت الجزيرة على صور تظهر أثار الدمار التي خلفها القصف الجوي للطيران العراقي على عدد من أحياء مدينة الموصل.

وتبين الصور الدمار الكبير الذي لحق بمنطقتي حي الرشيدية وسوق الفيصلية بشرقي المدينة في قصف نفذته طائرة بدون طيار. وكانت المدينة قد تعرضت إلى ضربات جوية سابقة من سلاح الجو العراقي أودت بحياة عدد من المدنيين وإصابة عشرات.