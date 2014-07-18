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60 قتيلا في حادث غرق سفينة قبالة شواطئ ليبيا

18/7/2014

أفادت تقارير إخبارية الجمعة بأن نحو 60 شخصا قد لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة السواحل الليبية، وذلك بحسب روايات الناجين الذين تم إنقاذهم واصطحابهم إلى الشواطئ  الإيطالية.

وقد انتشلت إحدى السفن التجارية التي تم توجيهها إلى مكان الحادث من قبل  خفر السواحل الإيطالية نحو 62 من المهاجرين. حيث أفاد الناجون لرجال الانقاذ إن هناك أكثر من ضعف عدد الأشخاص على متن القارب الذي نقلهم بحسب لوكالة الانباء الايطالية (انسا) في حين ولم تؤكد السلطات الإيطالية هذه المعلومات.

وفي بيان له، قال خفر السواحل إن أكثر من 2600 شخص  تم انقاذهم من مياه  البحر المتوسط أمس الخميس حيث تم نقل ستمائة  منهم إلى بوتسالو ، في صقلية، و 863 إلى جزيرة لامبيدوسا.  ولم يتم العثور على مكان يتم توجيه  نحو 1200 شخص إليه.

وتتحدث البحرية الإيطالية، التي تتولى مهمة البحث والإنقاذ المعروفة  باسم (مير نوستروم) ، عن 3510 من مهاجري القوارب تم اعتراض طريقهم خلال  اليومين الماضيين.   وتواجه إيطاليا تدفقا قياسيا من لاجئي القوارب هذا العام.

وقال جوزيه انجيل أوروبيزا من المنظمة الدولية للهجرة في بيان الخميس  إن أكثر من 67 ألفا وصلوا إلى شواطئ إيطاليا منذ مطلع كانون  ثان/يناير الماضي، مقابل أقل من 43 ألفا في عام 2013 بأكمله. 

 

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