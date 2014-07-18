265 شهيدا في غزة وكتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي

استشهد ثلاثة أطفال من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزلهم شمال قطاع غزة. وقال مصدر طبي إن الأطفال الثلاثة وهم أشقاء كانوا يقطنون في أبراج الندى قرب بيت حانون بشمالي القطاع والتي تشهد اشتباكات إثر العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ليبلغ إجمالي عدد الشهداء 265 شهيدا ونحو 2000 جريح.

وأعلنت كتائب القسام أنها قتلت جنديا إسرائيليا بعملية قنص أثناء تصديها لقوة برية إسرائيلية في بيت حانون بغزة، قبل أن تخوض اشتباكا معها وتجبرها على الانسحاب. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل 14 مقاوما، وترافق ذلك مع استهداف المقاومة لعسقلان وبئر السبع والبلدات المحيطة بها .

من جانب آخر قال مراسل الجزيرة إن صحفيا أصيب في قصف إسرائيلي لمبنى يضم مؤسسات إعلامية يقع وسط مدينة غزة . كما أفاد أن العاملين في مستشفى الوفاء شرق غزة أجلَوا جميع نزلائه ضمانا لسلامتهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي في محيطه. وجاءت عملية الإجلاء بعد أن تعرض عدد من مرافق المستشفى لأضرار مادية نتيجة القصف. وكان الجيش الإسرائيلي قد هدد إدارة المستشفى أكثر من مرة بإخلاء المبنى تماما تمهيدا لتدميره.

و كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد قالت إن الاجتياح البري الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسيكون الفشل مصيره. أما حركة المقاومة الإسلامية حماس فقالت إنها مستعدة للمواجهة البرية وإن جيش الاحتلال سيدفع ثمنا غاليا.وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما سماه الحماقات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين منذ اليوم الأول للعدوان, وأضاف في لقاء سابق مع الجزيرة أن أي مبادرة لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتوقف العدوان وترفع الظلم عن غزة ستكون مرفوضة.

و في كلمة له قبل انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية البرية مستمرة وأنها تهدف إلى ضرب الأنفاق، وقال إن الغارات الجوية وحدها لا تكفي لذلك، كما حمل نتنياهو مجددا المقاومة الفلسطينية وحركة حماس مسؤولية استمرار العملية العسكرية وسقوط ضحايا ، بسبب رفضها المبادرة التي تم عرضها حسب قوله.

كما اقتحم عشرات من جنود الاحتلال باحات الحرم القدسي الشريف وشرعوا بإطلاق قنابل الغاز على المصلين، جاء ذلك عقب تظاهرة نظمها مئات المصلين في الساحات للتنديد بالعدوان علي غزة،وقد قررت سلطات الاحتلال منع أهالي الضفة الغربية و الرجال المقدسيين دون سن الخمسين عاما من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بدعوى منع تظاهرات قد تخرج للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت مواجهات قد اندلعت بين مصلين معتكفين وجنود الاحتلال عند صلاة الفجر داخل ساحات المسجد الأقصى.