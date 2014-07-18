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وزير الداخلية التونسي يعلن إحباط 6 "عمليات إرهابية"

18/7/2014

كشف لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسي عن إحباط ست عمليات إرهابية في البلاد منذ بداية شهر رمضان  من بينها تلك العملية التي أعلن عنها الخميس وتمكنت الوحدات الأمنية من الكشف عنها، وإلقاء القبض على المخططين لها .

وقال ابن جدو ، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة جبل الشعانبي وأسفر عن مقتل وإصابة جنود في الجيش، "إن الوحدات الأمنية تمكنت من القبض على 4 أشخاص بمنطقة سيدي بوعلي في ولاية سوسة بوسط شرق تونس ، وبحوزتهم كمية من المتفجرات ، وكانوا ينوون استهداف مقرات حساسة في البلاد".

من جهته، قال غازي الجريبي ، وزير الدفاع ، خلال المؤتمر: "إن العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش التونسي وراح ضحيتها 14 من عناصره وأصيب 20 آخرون ، شارك فيها ما بين 40 و 60 عنصراً إرهابياً تسلل غالبيتهم من خارج منطقة جبل الشعانبي بوسط غرب البلاد ومن خارج الحدود التونسية".

وأضاف "أن العملية الإرهابية تمت بمشاركة أجانب".. مؤكدا أن معنويات القوات العسكرية والأمنية التونسية مرتفعة ومصممة أكثر من أي وقت مضى على اجتثاث الإرهاب من مناطق البلاد.

وشدد الجريبي على ضرورة دعم الجيش التونسي، الذي يقوم بمهمة محورية في حماية النمط المجتمعي لتونس وتجربتها الناشئة.

وكان الرئيس التونسي المؤقت  محمد المنصف المرزوقي، قرر في وقت سابق في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر من الجيش في جبل الشعانبي إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم، مع تنكيس الأعلام على مؤسسات الدولة".

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