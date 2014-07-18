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تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على حقل للغاز بسوريا

18/7/2014

أرشيف ( الجزيرة )

قتل 90 شخصاً على الأقل أغلبهم من المسلحين الموالين للنظام أمس الخميس  في حين لا يزال مصير نحو 270 آخرين مجهولاً، في عملية سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على حقل للغاز بريف حمص وسط سوريا.

وقد وصف  المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم  الذي شنه التنظيم ضد موقع تابع لنظام الرئيس بشار الاسد بأنه الأكبر  منذ ظهوره في سوريا في العام 2013.
وأوضح  مدير المرصد رامي عبد الرحمن  أن من بين القتلى " نحو 25 عاملاً بينما الآخرون من حراس الحقل وعناصر الدفاع الوطني" الموالية للنظام، مشيراً إلى أن "مصير نحو 270 شخصاً كانوا موجودين في الحقل، لا يزال مجهولاً", وأشار إلى أن العديد من الضحايا "أعدموا بعد أسرهم".
وأكد محافظ حمص طلال البرازي لوكالة الأنباء الفرنسية سيطرة مسلحين على "محطة للغاز" في جبل شاعر، وأن الجيش السوري يشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة عليها.
وقد أظهرت تسجيلات مصورة تداولتها حسابات جهادية على مواقع التواصل عشرات الجثث المكدسة بملابس عسكرية.
يذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام " ظهر في سوريا في ربيع العام 2013، وقوبل بداية باستحسان من معارضي النظام الباحثين عن أي مساعدة ضد قواته النظامية. إلا أن هذه النظرة تبدلت مع قيام التنظيم بفرض معاييره المتشددة وتنفيذ عمليات قتل وخطف وإعدامات بحق معارضيه، وسعيه للتفرد بالسيطرة على مناطق تواجده.
و بات يعرف الآن باسم "الدولة الإسلامية" حيث أعلن قبل أكثر من أسبوعين إقامة "الخلافة الاسلامية"، وقد وسع مناطق نفوذه في سوريا خلال الشهر الماضي، تزامنا مع هجوم كاسح شنه في العراق أتاح له السيطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد وغربها.
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