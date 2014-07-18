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تجدد القتال في العاصمة الليبية رغم الهدنة

18/7/2014

اندلعت اشتباكات الجمعة  بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد ساعات من  إعلانها التوصل الى اتفاق هدنة.

  وكانت مجموعات مسلحة من بلدة مصراتة، على بعد 200 كيلومترا إلى الغرب  من طرابلس، قد اشتركت منذ يوم الاحد الماضي في القتال ضد مجموعة مسلحة  من بلدة  الزنتان الشمالية الغربية التي تسيطر على المطار منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011. 

وكان نحو 90 بالمئة من مباني المطار والطائرات الرابضة في مدارج المطار  قد تضررت جراء أعمال العنف، مما دفع السلطات لتعليق الرحلات الجوية. 

وكان  موقع " بوابة الوسط " الإخباري الليبي على ، قد  أفاد بأن الجماعات المتقاتلة توصلت في وقت متأخر الخميس إلى اتفاق  لوقف إطلاق النار  بواسطة المجلس المحلي لطرابلس . وتضمن الاتفاق انسحاب الجماعات المسلحة المتقاتلة ونشر قوة محايدة  لتأمين المطار، وذلك وفقا للتقرير. 

وكانت الحكومة الليبية قد طلبت الخميس، من مجلس الأمن الدولي نشر  مستشارين عسكريين دوليين   للمساعدة في الحفاظ على الأمن وحماية المنشآت النفطية في البلاد.  كما أمرت الحكومة الليبية الفصائل المتقاتلة بالتوقف فورا عن جميع أشكال القتال وأمهلتهم أسبوعا للانسحاب عشرين كيلومترا على الأقل خارج محيط مطار طرابلس والمناطق المجاورة.

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