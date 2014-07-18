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اللاجئون السوريون مهددون بمغادرة إسطنبول

18/7/2014

قال محافظ مدينة إسطنبول حسين أفني موتلو إن السلطات التركية ستتخذ "إجراءات صارمة " لمواجهة تدفق عشرات آلاف اللاجئين السوريين على أكبر المدن التركية بما في ذلك إعادتهم عنوة إلى مخيماتهم في جنوب شرق البلاد. وأضاف  المحافظ أنه يوجد في المدينة حاليا 67 ألف لاجئ سوري موضحاً أنه سيتم تبني قانون ينص على منع وجودهم في المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليونا وإعادتهم إلى المخيمات المخصصة لهم على الحدود مع سوريا. 

وأضح موتلو أن السلطات ستعمل على احتواء الانعكاسات السلبية لتدفق اللاجئين السوريين على إسطنبول بما في ذلك إعادة المتسولين منهم دون موافقتهم إلى مخيمات اللاجئين .
وأكد موتلو أن السلطات ستعمل على إصدار قانون يمكن من إعادة اللاجئين إلى المخيمات حتى دون موافقتهم و أنه تم في الشهر الماضي  إعادة 500 منهم حتى الآن إلى مخيم في جنوب شرق تركيا.
واعتبر موتلو أن اللاجئين السوريين في إسطنبول "مؤهلون أكثر بكثير" من الذين يعيشون في مناطق أخرى من تركيا، إلا أن اللاجئين الذين يتسولون في الشوارع يسيئون للشرائح الأخرى من اللاجئين السوريين. 
 وأشار موتلو إلى  أن "ممثلي الجالية السورية التي تعيش في إسطنبول منزعجون من أبناء وطنهم الذين يتسولون في المدينة.ويقولون إنهم يشوهون صورة اللاجئين".
 وتأتي تصريحات محافظ إسطنبول في ظل  مؤشرات  تزايد التململ الشعبي  بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا حيث اشتبكت الشرطة التركية في مدينة كهرامانماراس الجنوبية الشرقية الأحد مع عدد من سكان محليين كانوا يحتجون على تدفق اللاجئين السوريين إلى مناطقهم.
يذكر أن  تركيا التي تنتقد بشدة نظام الرئيس بشار الأسد ، تأوي أكثر من مليون لاجئ سوري بعد أن أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سياسة الأبواب المفتوحة للفارين من النزاع في سوريا,  إلا أن 300 ألف فقط منهم يعيشون في المخيمات على طول الحدود المضطربة، بينما يواجه الآخرون ظروفا صعبة في المدن الكبيرة بينها إسطنبول.
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