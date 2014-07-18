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الأمم المتحدة : نحو 5500 مدنيا عراقيا قتلوا منذ بداية العام

18/7/2014

قالت الأمم المتحدة الجمعة إن 5576 مدنيا عراقيا على الأقل قتلوا في أعمال العنف هذا العام في أكثر التقارير تفصيلا حتى الآن عن مخلفات أشهر العنف والاضطرابات الأخيرة التي تعصف بالبلاد.

وقالت الأمم المتحدة في التقرير إن 11665 على الأقل أصيبوا منذ يناير/ كانون الثاني عندما اجتاح تنظيم "الدولة الإسلامية" مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار بغرب البلاد. كما سيطر الشهر الماضي على مناطق شاسعة في شمال العراق بما في ذلك مدينة الموصل.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن من بين 2400 شخصا قتلوا في شهر يونيو/ حزيران 1531 من المدنيين.

ويوثق التقرير ما يسميه "انتهاكات منهجية وفاضحة" للقانون الدولي من قبل الجماعة التي تطلق على نفسها "تنظيم الدولة الإسلامية".

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن الجماعة أعدمت مدنيين وارتكبت أعمال عنف جنسية بحق النساء والفتيات ونفذت عمليات خطف واغتيالات استهدفت زعماء سياسيين ودينيين بالإضافة لزعماء عشائر كما قتلت أطفالا ضمن انتهاكات أخرى.

كما يصف التقرير بالتفصيل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحكومة والمجموعات التابعة لها وضرب مثلا بعمليات قتل السجناء دون محاكمة والتي قال إنها قد تمثل إحدى "جرائم الحرب".

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الوضع الأمني المتدهور حد من قدرتها على مراقبة الأحداث والتحقق منها بشكل مباشر. ووفقا للتقرير فقد شرد أكثر من 2،1 مليون شخص منذ تصاعد العنف الشهر الماضي.

هذا وقد زار المنسق العام لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة  انتونيو غوتيرس ضمن جولته إلى العراق مخيم الخازر جنوب أربيل. و عبر عن أسفه وحزنه لاستمرار النزوح في العراق، مشددا على ضرورة تقديم المجتمع الدولي مزيدا من المساعدات الإنسانية للنازحين، لكنه شدد أيضا على أن الحل لا يكمن في الجانب الإنساني، بقدر ما يكمن في اتفاق ساسة العراق لإنقاذ بلادهم من هذه المأساة.

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