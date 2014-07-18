اجتماع لمجلس الأمن بعد سقوط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن الوضع في أوكرانيا الجمعة لدراسة مشروع بيان يدعو إلى إجراء تحقيق دولي "واف وشامل ومستقل" في أسباب سقوط الطائرة الماليزية في أوكرانيا.

وشدد مشروع البيان الذي قدمته بريطانيا "على الحاجة إلى أن تتيح كل الأطراف وصولا فوريا للمحققين إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه".

ومن المنتظر أن يوافق أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع، وإذا لم تكن هناك اعتراضات على البيان فإنه من المحتمل صدوره في وقت لاحق الجمعة بعد أن قال دبلوماسيون إن روسيا طلبت مهلة لإتاحة مزيد من الوقت لمناقشة الوضع.

ويدعو مشروع البيان إلى التحقيق في الحادث وفقا للمبادئ الاسترشادية للطيران المدني الدولي وإلى تحديد المسؤولية وراء الحادث.

وقالت بعثة رواندا لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي للمجلس إن جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من المتوقع أن يطلع المجلس على الوضع في أوكرانيا الجمعة. وأبلغ مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة الصحفيين "خططنا بالفعل لطلب عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الوضع في أوكرانيا حتى قبل أن نسمع الأنباء عن الطائرة وهذا وحده يجعل هذه الجلسة أكثر إلحاحا"

وطالب رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك الجمعة بمحاكمة المسؤولين عن تحطم الطائرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهما الروس بالوقوف وراء هذه "الجريمة الدولية".وصرح ياتسينيوك "الروس ذهبوا بعيدا جدا، إنها جريمة دولية ويجب أن يحاكم المسؤولون عنها في لاهاي"، حسبما نقلت عنه وكالة انترفاكس.

من جانبها أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعا الجمعة إلى اجتماع أزمة وزاري بعد سقوط الطائرة الماليزية.وقالت شركة الطيران ماليجا ايرلاينز إن تسعة بريطانيين على الأقل كانوا من بين ركاب الطائرة.

كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى تسوية سريعة للأزمة في أوكرانيا خلال تقديم تعازيه لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، وقال الكرملين في بيان "الرئيس الروسي شدد على أن هذه المأساة أبرزت مرة أخرى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تشهدها أوكرانيا، وإنه من الضروري إجراء تحقيق معمق وموضوعي في الحادث".

وأعلنت فرق الإنقاذ أنها عثرت على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المدنية الماليزية.ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بجهاز تسجيل محادثات أفراد الطاقم أو الجهاز الخاص بالمعطيات التقنية للرحلة. أما الولايات المتحدة فدعت طيرانها التجاري لتجنب الأجواء الأوكرانية.