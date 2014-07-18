إسرائيل تصعد هجومها البري على قطاع غزة

صعدت إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة الجمعة بالمدفعية والدبابات والزوارق وأعلنت أنها قد "توسع بشكل كبير" عملية يقول مسؤولون فلسطينيون أنها تقتل أعدادا كبيرة غير مسبوقة من المدنيين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 35 فلسطينيا استشهدوا بينهم رضيع وأربعة أطفال وإمرأة في السبعين من عمرها – منذ شنت إسرائيل هجومها البري على القطاع، مما يرفع حصيلة العدوان إلى ما يقرب من 271 شهيدا وأكثر من ألفي جريح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 17 مسلحاً فلسطينيا بينما تم أسر 13 آخرون وتم احتجازهم للاستجواب بعد بدء هجوم المشاة والدبابات في القطاع . وأضاف الجيش إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب آخرون في العمليات التي تم خلالها مهاجمة نحو 150 هدفا.

من جانبه قال الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الجمعة انه تحدث الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد له تأييد الولايات المتحدة لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنه عبر عن القلق بشأن اتساع نطاق الصراع. جاء هذا التحرك بعد عشرة أيام من قصف غزة من الجو والبحر وإطلاق حماس مئات الصواريخ على إسرائيل وفشل المساعي المصرية في تأمين وقف إطلاق النار.

وقال سكان من غزة إن القوات الاسرائيلية توغلت عدة مئات من الأمتار داخل شمال القطاع بينما كان التوغل في الجنوب أعمق بشكل طفيف.