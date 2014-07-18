إسرائيل تشن هجوماً برياً على قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة برية على قطاع غزة بعد عشرة أيام من القصف الجوي والبحري في تصعيد للهجوم الذي أدى إلى استشهاد وجرح مدنيين فلسطينيين, وأشارت إسرائيل إلى أن الغزو سيكون محدوداً وسيستهدف أنفاقاً كانت قد حفرتها المقاومة الفلسطينية. حيث أفاد بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر الجيش بتدمير الأنفاق التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في التسلل إلى إسرائيل وتنفيذ هجمات.

بينما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الغزو البري الإسرائيلي لغزة "أحمق" وستكون له "عواقب مروعة", وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الهجوم البري لا يخيف قيادة حماس ولا الشعب الفلسطيني, وحذر أبو زهري رئيس الوزراء الإسرائيلي من عواقب مروعة "لمثل هذا العمل الأحمق".

وأفاد مسؤولون طبيون وسكان في غزة بوقوع قصف مدفعي كثيف على امتداد الحدود الشرقية من بلدة رفح الجنوبية إلى شمال قطاع غزة. وقال سكان إن اشتباكات ضارية وقعت على امتداد الحدود بما في ذلك بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا الشماليتين.

وقال شهود إن ومضات برتقالية أضاءت شرق قطاع غزة حيث أطلقت زوراق حربية إسرائيلية قبالة ساحل البحر المتوسط قذائف وطلقات مضيئة ودكت المدفعية الإسرائيلية المنطقة وأطلقت المروحيات النار على الحدود. فيما انطلقت صواريخ من غزة نحو بلدتي أسدود وعسقلان الإسرائيليتين.

ولم يعلن عن إطار زمني للعملية الجديدة, وقد تؤدي هذه الخسائر إلى زيادة الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 260 فلسطينياً معظمهم مدنيون استشهدوا منذ بدء الهجوم الجوي والبحري في الثامن من يوليو/ تموز فيما قتل مدني إسرائيلي واحد.