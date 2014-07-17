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300 قتيل بسقوط طائرة ماليزية على حدود أوكرانيا وروسيا

17/7/2014
صورة أرشيفية لطائرة ماليزية (Getty)

لقي 300 شخص مصرعهم في تحطم طائرة ماليزية في سماء مدينة دونييتسيك الأوكرانية والتي كانت في رحلة من العاصمة الهولندية أمستردام إلى كولامبور .

واتهمت وزارة الداخلية الأوكرانية الإنفصاليين في دونيتسك بإسقاط الطائرة الماليزية بصاروخ أرض جو ووصف الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو العملية بالإرهابية

في المقابل حمل الزعيم الانفصالي الأوكراني  ألكسندر بوروداي القوات الحكومية الأوكرانية مسؤولية إسقاط الطائرة في شرق أوكرانيا بقوله  "يبدو أنها طائرة ركاب بالفعل أسقطتها القوات الجوية الأوكرانية في حقيقة الأمر".

من جهته أمر رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بتحقيق فوري في حيثيات الحادث .

وفي سياق منفصل أعلنت شركات طيران أوروبية أن طائراتها ستتجنب التحليق في المجال الجوي الأوكرانيا وبالخصوص شرق البلاد.

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