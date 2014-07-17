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مقتل 14 جنديا تونسيا في اشتباكات بجبل الشعانبي

17/7/2014

قال مراسل الجزيرة في محافظة القصرين إن عدد قتلى الجيش التونسي في اشتباكات الليلة الماضية في جبل الشعانبي ارتفع إلى 14 قتيلا إضافة إلى 22 جريحا في حصيلة غير نهائية، بينما قــتل واحد من المسلحين الذين استهدفوا نقطتي تفتيش للجيش في المنطقة العسكرية المغلقة بالشعانبي باستعمال قذائف /آر بي جي/ وأسلحة رشاشة. وقد تبنت العملية كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم أنصار الشريعة المحظور.

وتعد هذه الحصيلة من القتلى هي الأكبر التي تسقط في هجوم منذ بدء مسلحين شن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة منذ ثلاث سنوات بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

و قتل أيضا مطلع الشهر الحالي أربعة عسكريين تونسيين في انفجار لغم أرضي أثناء عملية استهدفت مسلحين في شمال البلاد. وفي مثل هذه الفترة من العام الماضي في شهر رمضان قتل مسلحون في في هجوم في جبل الشعانبي ثمانية جنود ذبحا.

وتقاتل القوات التونسية مسلحين ينتمون إلى جماعة أنصار الشريعة ومسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة منذ أبريل/ نيسان عندما بدأت هجوما جديدا على مخابئ لهم في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر.

ورغم القصف الجوي المنتظم والعمليات البرية في جبل الشعانبي لم تتمكن قوات الأمن التونسية والجيش حتى الآن من السيطرة على المسلحين المتحصنين بالجبل.

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