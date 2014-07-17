مسؤول إسرائيلي: اتفاق دائم لوقف إطلاق النار الجمعة

جثمان طفل 6 أعوام قتل في غارة جوية إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة يوم الخميس

قال مسؤول إسرائيلي الخميس إن اتفاقا على وقف شامل لإطلاق النار في غزة يبدأ يوم الجمعة يلوح في الأفق. لكن لم يرد من غزة أي تأكيد من جانب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو أي جماعات فلسطينية أخرى لهذا الاتفاق المفترض لوقف عشرة أيام من الهجمات عبر الحدود.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "هناك اتفاق على وقف لإطلاق النار يبدأ غدا، اعتقد في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي "3.00 صباحا بتوقيت غرينتش".

وصرح المسؤول بأن زعماء إسرائيل وافقوا على الهدنة بعد أن أجرى وفد إسرائيلي رفيع المستوى محادثات في مصر.

وكان مسؤول إسرائيلي آخر قد قال الخميس إن كبار المندوبين الإسرائيليين الذين يجرون محادثات في القاهرة قد وافقوا على اقتراح مصر بوقف شامل لإطلاق النار في غزة يبدأ الجمعة لكنه أضاف أن القيادة الإسرائيلية يجب أن توافق على هذا الاقتراح أولا قبل إقراره.

وكان نفس هذا المسؤول قد قال من قبل إن الحكومة الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت على الهدنة لكنه عاد وأبلغ وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة لم تقترع بعد على الاتفاق بعد وأنها مازالت تدرس تفاصيله.

وأضاف المسؤول أن مفاوضين إسرائيليين كبارا وافقوا على الهدنة الشاملة خلال محادثات في القاهرة بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أيام لكن القرار النهائي بيد مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونفى متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة التصريحات الأولية للمسؤول الإسرائيلي بأن وقفا كاملا لإطلاق النار من المقرر أن يبدأ الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي "0300 بتوقينت غرينتش" يوم الجمعة.

ودوت صافرات الإنذار الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي مع نهاية الهدنة المؤقتة بالضبط، وقال الجيش الإسرائيلي ان صاروخا أطلق باتجاه بلدة عسقلان.

وخلال فترة الهدوء النسبي التي سادت الخميس قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ثلاث قذائف مورتر أطلقت على إسرائيل من قطاع غزة وسقطت في مناطق مفتوحة.

وأضاف الجيش في بيان أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق قذائف مورتر على الأراضي الفلسطينية خلال فترة الهدنة بعد أن أصيب جندي بجروح بسيطة في انفجار قرب الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي قبل الهدنة بساعات إنه صد هجوما لأكثر من عشرة مسلحين فلسطينيين تسللوا عبر الأنفاق من غزة قرب بلدة إسرائيلية وإن مسلحا على الأقل قتل بعد أن قصفت طائرة إسرائيلية المجموعة.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت هدنة إنسانية مدتها خمس ساعات من القتال المستمر منذ عشرة أيام للسماح لسكان غزة بجمع الإمدادات وإصلاح البنية التحتية مثل أنابيب المياه والكهرباء.