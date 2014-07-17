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مالي تمنح قطر أربعة تراخيص للتعدين

17/7/2014
تخطط الشركة للاستحواذ على مواقع أخرى للتعدين بمالي (الجزيرة)

قال وزير المناجم في مالي إن بلاده ستمنح أربعة تراخيص للتنقيب عن المعادن لشركة قطر للتعدين مع سعي الدولة الأفريقية إلى تعزيز عمليات الاستكشاف لتعويض تقادم منظومة صناعة التعدين بحقولها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا مطردا في إنتاج الذهب في مالي ثالث أكبر منتج للمعدن النفيس في أفريقيا بدءا من عام 2015 مع بلوغ مناجمها الحالية أقصى مراحل التطوير.

وقال وزير المناجم بابو سيسه في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز للأنباء لقد "افتتحت قطر للتعدين وحدتها في مالي، سنمنحهم أربعة امتيازات للتعدين في مشروعات جديدة وسيقومون بتطويرها خلال السنوات القليلة القادمة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي قطر للتعدين المملوكة للدولة.

وجاء الاتفاق عقب اجتماع بين الرئيس المالي إبراهيم ابو بكر كيتا ووفد زائر من المستثمرين القطريين الشهر الماضي.

وقال لاسانا جيندو المسؤول بوزارة المناجم "هذه الشركة "Qatar Mining Greenfield" ستمثل مصالح قطر في مالي والمنطقة، حيث يقولون إنهم يرغبون في أن تكون مالي قاعدتهم للاستثمار بغرب أفريقيا".

وأظهرت وثيقة توضح استثمارات قطر للتعدين "Qatar Mining Greenfield" أن التراخيص تشمل أربعة مناطق هي تاباكو ومينينكو نورد ونيتيكوتو ولينجيكوتو وتقع جميعها في غرب وجنوب مالي.

وتظهر الوثيقة أيضا أيضا أن قطر للتعدين بفرعها المحلي "Qatar Mining Mali Greenfield" تخطط أيضا للاستحواذ على حصة في موقع للتعدين قيد التشغيل بالفعل في مالي.

يذكر أن شركة "Qatar Maining Greenfield" تأسست قبل حوالي أربعة أعوام للاستثمار في التعدين والمعادن، ولم تعلن الكثير حتى الآن بشأن إستراتيجيتها وخططها للاستثمار، لكن مصادر صناعية تقول إنها تركز على أفريقيا وتدرس فرصا في بوركينا فاسو المجاورة لمالي.

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