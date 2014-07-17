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كردستان تبدأ ضخ النفط من كركوك

17/7/2014
 
قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي الخميس، إن إقليم كردستان العراق بدأ ضخ النفط من حقول كركوك التي كانت تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد عبر المنشآت الخاضعة لحكومة الإقليم. وأشار المسؤول إلى أن الإقليم الكردي بدأ ضخ الخام من كركوك إلى خورمالة بنحو 20-25 ألف برميل من النفط يوميا.
 
وسيطرت قوات كردية على منشآت الإنتاج في حقلي نفط بشمال العراق وقاموا باستبدال العمال بآخرين أكراد.
 
من جهة أخرى أفاد مراسل الجزيرة في الفلوجة غربي العراق، أن 17 مدنيا قتلوا وأصيب 8 آخرون في قصف مروحي لقوات الحكومة على المدينة تزامنا مع انسحابها من مدينة تكريت بعد تصدي المسلحين لها جنوب المدينة ثم مهاجمتها لاحقا.
 
وأضاف المراسل أن القصف جرى بالبراميل المتفجرة على منطقة شارع الأربعين وألحق أضرارا بعدد من المنازل في المدينة.
 
وكان قد قتل تسعة عراقيين في قصف جوي وقصف بقذائف هاون على منازل بمناطق شرقي تكريت الأربعاء.
 
وقالت مصادر أمنية عراقية إن سبعة أشخاص من عائلة واحدة وامرأتين قتلوا عندما قصفت طائرة حكومية منازل بمنطقة البوعجيل شرقي تكريت.
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