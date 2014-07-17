جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ هجوما بريا على غزة

قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما واسعا من البر والبحر والجو على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي كانت أعلنت بطلب من الأمم المتحدة، في تطور خطير للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ حوالي عشرة أيام والذي خلف 234 شهيدا بينهم 52 طفلا، وقرابة 1700 جريح.

وأضاف المراسل أن إسرائيل كثفت هجومها على المناطق الحدودية مع قطاع غزة، وتابع أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية برية موسعة على غزة يشارك فيها 8 آلاف جندي.

وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بشن عملية برية هدفها تدمير الأنفاق بغزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا من بينهم ستة أطفال كما أدى القصف إلى إصابة العشرات بجروح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد جدد قصفه لمناطق مختلفة في قطاع غزة بعد انتهاء ساعات التهدئة الخمس بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية والتي دعت إليها الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية، ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي نفيه الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من صباح غد الجمعة.

في هذه الأثناء نفت مصادر فلسطينية توصل المفاوضات الدائرة في القاهرة لتحقيق أي وقف لإطلاق النار في غزة في ضوء تشبث كل طرف بمواقفه، وكان الوفد الإسرائيلي برئاسة عاموس جلعاد رئيس الدائرة الأمنية السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلي قد عاد الخميس من القاهرة إلى إسرائيل بعد يومين من المباحثات.

في غضون ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وحدة من المقاومة الفلسطينية تسللت عبر نفق من قطاع غزة إلى منطقة عسكرية قريبة من مستوطنة صوفا ما أدى إلى إصابة جندي، وأكدت كتائب عز الدين القسام بأن مسلحيها انسحبوا بسلام بعد إتمام مهمتهم.

وكان هدنة إنسانية قد بدأت بطلب من الأمم المتحدة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.