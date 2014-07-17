تجدد القصف على غزة بعد انتهاء التهدئة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مناطق مختلفة في قطاع غزة بعد انتهاء ساعات التهدئة الخمس بينها وبين فصائل المقاومة الفلسطينية والتي دعت إليها الأمم المتحدة لتأمين الاحتياجات الإنسانية، ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي نفيه الاتفاق على وقف إطلاق النار اعتبارا من صباح غد الجمعة.

في هذه الأثناء نفت مصادر فلسطينية توصل المفاوضات الدائرة في القاهرة لتحقيق أي وقف لإطلاق النار في غزة في ضوء تشبث كل طرف بمواقفه، وكان الوفد الإسرائيلي برئاسة عاموس جلعاد رئيس الدائرة الأمنية السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلي قد عاد الخميس من القاهرة إلى إسرائيل بعد يومين من المباحثات.

في غضون ذلك اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وحدة من المقاومة الفلسطينية تسللت عبر نفق من قطاع غزة إلى منطقة عسكرية قريبة من مستوطنة صوفا ما أدى إلى إصابة جندي، وأكدت كتائب عز الدين القسام بأن مسلحيها انسحبوا بسلام بعد إتمام مهمتهم.

وكان اتفاق التهدئة الإنساني بين إسرائيل وفصائل المقاومة في القطاع قد بدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي، وقبل سريان التهدئة سقط ثلاثة شهداء من عائلة واحدة وأصيب أربعة آخرون بينهم امرأة بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 231شهيدا و1700 جريح. وقد أعلنت كتائب القسام قصفها مدينة تل أبيب بصاروخين من نوع (أم-75) كما طال القصف مدينة حيفا. وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط صواريخ على بئر السبع جنوب غرب القدس.

في غضون ذلك أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ الخميس معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع . وقالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أبلغتها بقرار إغلاق المعبر حتى إشعار آخر لأسباب قالت إنها تتعلق بالظروف الأمنية. ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد الذي تدخل منه المواد والسلع التموينية لسكان القطاع.