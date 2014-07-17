العلاج الجيني بديلا لمنظم ضربات القلب

نجح باحثون في تحويل الخلايا العضلية العادية للقلب إلى خلايا متخصصة تسهم في تنظيم ضربات القلب، وذلك في الاستعانة بأسلوب للعلاج الجيني يتوقعون أن يصبح بديلا لزرع أجهزة إلكترونية تقوم بهذه المهمة.

وشملت الدراسة التي أوردتها دورية ساينس للطب الوظيفي ونشرت نتائجها الأربعاء، حيوانات تجارب من الخنازير التي تعاني من حالة مرضية تتسم ببطء ضربات القلب، ومن خلال حقن جين بشري في منطقة معينة من التركيب التشريحي للقلب، تمكن الباحثون من إعادة برمجة خلايا عضلة القلب لتصبح نوعا من الخلايا التي تنبعث منها نبضات كهربية تعمل على تنظيم ضربات القلب.

بذلك يكون خبراء علاج أمراض القلب بمعهد "سيدارسسايناي" في لوس أنجلوس قد ابتكروا خلايا "بيولوجية تنظم ضربات القلب" تتولى استعادة المعدل الطبيعي لضربات القلب في الخنازير، وحققت هذه العملية نفس نتيجة زرع منظم إلكتروني لضربات القلب يتولى إرسال نبضات إلى القلب في حالة حدوث بطء أو خلل في وظائفه. جهاز تنظيم نبضات القلب للإنسان

وقال "إدواردو ماربان" مدير معهد سيدارسسايناي لعلاج أمراض القلب والمشرف على هذه الدراسة للصحفيين، "يبشر هذا التطور بعهد جديد في مجال العلاج الجيني تستخدم فيه الجينات لإصلاح خلل وظيفي، غير أنه يقوم بالفعل بتحويل نوع من الخلايا إلى نوع آخر لعلاج الأمراض".

وأشار ماربان إلى أن نحو اثنين في المئة من عمليات زرع المنظم تنجم عنها عدوى تستلزم العلاج، وفي الولايات المتحدة وحدها يتم تركيب 300 ألف منظم سنويا.

وقال مدير عيادة أمراض القلب الوراثية ولغط القلب "يوجينيو سينجولاني"، أنه إذا سارت الأمور على ما يرام في الدراسات الخاصة بهذه العملية لدى الحيوانات ومدى فاعليتها وسلامتها على المدى الطويل، "نتعشم أن نتمكن من بدء تجارب على البشر خلال ثلاث سنوات".