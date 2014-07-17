الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجومين ببغداد

الدولة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات (الجزيرة-أرشيف)

قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن انفجارا وصفته الدولة الإسلامية بأنه تفجير انتحاري قتل ثلاثة أشخاص الخميس وسط بغداد وإن تفجيرا انتحاريا آخر قتل ستة أشخاص خارج العاصمة العراقية مباشرة.

وأوضحت مصادر أمنية عراقية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في وسط بغداد عندما انفجرت قنبلة على جانب طريق بالقرب من مسجد عبد الله بن رواحة الشيعي في سوق الشورجة الرئيسي لتجارة الجملة.

وتابعت المصادر أن المهاجم الانتحاري الآخر فجر سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش في المخرج الشمالي لبغداد مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 18 آخرين معظمهم من رجال الشرطة.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الانفجار قائلة على صفحة منسوبة لها على تويتر إن رجلا يدعى أبو بكر الأسترالي فجر حزاما ناسفا كان يرتديه بالقرب من مسجد عبدالله بن رواحة.

ووقعت هذه الهجمات في العاصمة في الوقت الذي يحاول فيه الجيش العراقي وميليشيات موالية له طرد مسلحين ومقاتلي الدولة الإسلامية التي اجتاحت شمال العراق الشهر الماضي إلى مسافة تبعد 70 كلم عن بغداد.

وصد المسلحون هجوما للجيش كان يهدف إلى استعادة تكريت الثلاثاء وأجبروه على التراجع جنوبي المدينة التي تقع على شواطئ دجلة.

وأدى القتال إلى تفاقم الأزمة السياسية في بغداد حيث يحاول رئيس الوزراء المؤقت نوري المالكي تشكيل حكومة في مواجهة معارضة من السنة والأكراد وبعض الشيعة بعد ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق.

ومارس رجال الدين الشيعة والقوى الغربية ضغوطا على السياسيين للتغلب على الخلافات والخروج من الجمود والاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة للمساعدة على التعامل مع المسلحين ومنع تقسيم العراق وفقا للخطوط العرقية والمذهبية.

وإلى الشمال من بغداد هاجم المسلحون بلدة أمرلي التركمانية الأربعاء وصباح الخميس من ثلاثة اتجاهات، وقال رئيس بلدية أمرلي طالب محمد إن تسعة مسلحين وجنديا قتلوا في القتال الدائر.