الأمم المتحدة تنشر مراقبين في مواقع حدودية سورية

نشر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مراقبين في مواقع حدودية سورية مع دخول أول قافلة مساعدات إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بموجب تصريح من مجلس الأمن الدولي.

وكان مجلس الأمن قد وافق الاثنين الماضي على توصيل مساعدات إنسانية بدون موافقة الحكومة السورية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة عند أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن رغم أن الحكومة السورية كانت حذرت من أنها ستعتبر إرسال مثل هذه الشحنات هجوما على أراضيها.

ميدانيا قالت المعارضة السورية المسلحة إنها سيطرت على ثلاثة مبان من جهة حاجز عارفة في أقرب نقطة لساحة العباسيين من حي جوبر الدمشقي بعدما تسلل مقاتلوها إلى الحي عبر أنفاق.

وكانت المعارضة المسلحة قد أعلنت الأربعاء أنها استطاعت السيطرة على حاجز عارفة، بينما شنت قوات النظام غارات جوية ومدفعية على حي جوبر. من جهتها قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن مقاتلي المعارضة قتلوا ستة جنود من قوات النظام في اشتباكات في حي السويقة بحلب القديمة.

و قالت شبكة سوريا مباشر إن طائرات قوات النظام ألقت براميل متفجرة على حي المشهد ما أدى إلى مقتل أربع نساء وثلاثة أطفال, وقد بث ناشطون صورا لمسعفين انتشلوا طفلة من تحت ركام المنازل المدمرة مازالت على الحياة.

في سياق متصل نعى حزب الله اللبناني أربعة من عناصره قتلوا أثناء أدائهم ما وصفه بالواجب الجهادي المقدس، وهي عبارة يستخدمها الحزب لنعي مقاتليه الذين يسقطون في سوريا. وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن عناصر الحزب قتلوا خلال الاشتباكات الدائرة في جبال القلمون السورية. وأشار مراسلنا إلى أن عدد القتلى الذين أعلن عنهم الحزب منذ إطلاق معركة القلمون يوم الأحد الماضي وصل إلى 11 شخصا.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد خلال أدائه اليمين الدستورية لولاية ثالثة إن السوريين هم الأحرار في زمن التبعية. وأشار الأسد إلى أن السوريين مارسوا الديمقراطية بأرقى صورها . وقد وصف الائتلاف السوري المعارض خطاب الأسد "بالمهزلة التي لم يعرف لها تاريخ سوريا مثيلا"، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة غير شرعية ولا تعني للسوريين شيئا.