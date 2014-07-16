"FIFA 2015" ستتاح للبيع للجمهور بنهاية سبتمبر

أعلنت شركة "Electronic Arts" المتخصصة في مجال تطوير الألعاب أن إصدار عام 2015 من لعبة كرة القدم "FIFA" سيطرح للمستهلكين بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

ووأوضحت الشركة أنها وضعت اللاعب الأرجنتيني الشهير ولاعب فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي نجم الغلاف للعبة التي ستكون متاحجة للبيع للمستهلكين بالتحديد 23 سبتمبر القادم وسيتاح للمستهلكين الأوروبيين في 25 من نفس الشهر.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يكون فيها ليونيل ميسي نجما لغلاف "FIFA" بعد إصدارات عامي 2013 و 2014 إلى جانب لعبة ""FIFA Street".

وكما درجت الشركة على تسويق لعبة "FIFA" في الأسواق العالمية فسيظهر إلى جانب ميسي نجم الغلاف اللاعب الأشهر محليا في السوق التي ستتاح فيها اللعبة للمستهلكين، وذلك بالنسبة للنسخ المحلية التي قالت الشركة إنها ستكشف عنها خلال الأسابيع القادمة.

أما جديد "FIFA 2015" الذي ستقدمه لعملائها فقد قالت الشركة إنها ضمنت اللعبة مؤثرات وخيارات تكتيكية جديدة فمن ضمن المؤثرات قدرة اللاعبين على إظهر مشاعرهم وفقا لسياق مسار المباراة خلال اللعب بالإضافة إلى احتساب الوقت الضائع وهذا بالنسبة للخيارات الجديدة في "FIFA 2015".