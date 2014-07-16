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نتنياهو يعزل نائب وزير الدفاع الإسرائيلي

16/7/2014

أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عزل نائب وزير الدفاع الإسرائلي، عقب انتقاده قرارات الحكومة ، خلال الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عشرة أيام.

نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون

وهاجم داني دانون وهو عضو في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو بشدة قرار إسرائيل قبول المبادرة المصرية، لوقف إطلاق النار على القطاع.

وقال:"مرة أخرى تحدد حماس وتيرة هذه العملية.. يتعين علينا استعادة زمام المبادرة، وتصحيح الخطأ الذي ارتكب هذا الصباح -الموافقة على المبادرة-  في اجتماع الحكومة".

وقال نتنياهو إنه عزل دانون لأن تصريحاته تظهر "درجة كبيرة من عدم المسؤولية، وتعبر عن انعدام الثقة في الحكومة وقائدها..قررت بصورة شخصية إبعاده عن منصبه".

من جانبه قال دنون- بعد عزله- في صفحته على الفيس بوك أن " نتنياهو تبنى نهجاً ضعيفاً من الناحية الدبلوماسية على مدى العام المنصرم".

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