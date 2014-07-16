البث الحي
منوعات

محادثات بين أطراف النزاع في مالي تبدأ في الجزائر

16/7/2014

بدأت في الجزائر العاصمة المرحلة الأولى من المحادثات بين أطراف الصراع في مالي ممثلة بالخصوص في الحكومة المالية وحركة تحرير أزواد  التي تسيطر على شمال البلاد منذ 2012.

وأشار وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن الحوار يجري تحت تنسيق الدبلوماسية الجزائرية ما بين الماليين بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

كما أكد رئيس وزراء مالي موسى مارا أن الحكومة المالية تهدف لسلام بين الطرفين وهي مستعدة لتقديم ‏تنازلات لكنه رسم ما سماه "خطا أحمرا"  الذي لا يمكن تجاوزه وهو الطعن في وحدة أراضي مالي وعلمانية الدولة.

بالمقابل تطالب بعض المجموعات المسلحة بشكل من أشكال الحكم الذاتي أو وضع خاص لشمال ‏مالي الذي يطلقون عليه اسم الأزواد بعد تخليهم عن مطلب الانفصال بشكل رسمي.

من جهته، قال موفد الرئيس المالي  إلى مفاوضات الجزائر موديبو كيتا إن المفاوضات ستجري ‏على «ثلاث مراحل» أولها «التوافق حول خريطة طريق » ثم «التفاوض في حد ذاته قبل التوقيع على "اتفاق سلام نهائي" .

وترافق هذه المفاوضات مجموعة وسطاء ممثلة في الجزائر و الاتحاد الأفريقي ومجموعة دول غرب أفريقيا وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ‏وفرنسا والنيجر ونيجيريا .

وتعتبر هذه المحادثات هي الأولى بعد تلك التي انتهت في 18 يونيو2013 باتفاق مرحلي في بوركينا فاسو. والتي أفضت بفسح المجال لانتخاب الرئيس الحالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس 2013.

وقد استثنيت من المفاوضات المجموعات الموالية لتنظيم القاعدة والتي كانت في فترة سابقة حليفة الحركة الوطنية ‏لتحرير الازواد، والتي سيطرت على  شمال مالي قبل التدخل العسكري الفرنسي في 11 كانون الثاني  يناير 2013 .

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام