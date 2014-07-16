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الأمم المتحدة: 7 ملايين شخص بحاجة للمساعدة في السودان

16/7/2014

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة في السودان ارتفع إلى نحو سبعة ملايين شخص بسبب الوضع المتدهور في دارفور، وتدفق اللاجئين الجدد من دولة جنوب السودان إلى جانب أزمة سوء التغذية الحادة.

وقد أدت أعمال العنف في دارفور التي بلغت مستويات لا سابق لها منذ  2003 إلى فرار 400 ألف شخص من منازلهم منذ فبراير الماضي وحتى منتصف ابريل.

وقالت الأمم المتحدة إن "القيمة الإجمالية التي تحتاجها منظمات الإغاثة في السودان تقدر الآن ب982 مليون دولار وذلك بشكل عاجل لمساعدة 6,9 مليون نسمة من الذين هم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، أي "نحو عشرين بالمئة من السكان" البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة.

 يذكر أن الأمم المتحدة تحدثت العام الماضي عن 6,1 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة في السودان.

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