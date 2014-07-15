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مطار طرابلس تحت القصف والحكومة تدرس استقدام قوات دولية

15/7/2014
 

أعلنت الحكومة الليبية إن الجماعات المسلحة  قصفت مطار طرابلس ودمرت 90 في المئة من الطائرات الرابضة فيه، في الوقت الذي دفعت المعارك الأمم المتحدة إلى سحب موظفيها من ليبيا.

وقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في اشتباكات في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي في شرق البلاد منذ يوم الأحد الماضي.

وقال مسؤول ليبي إن عدة صواريخ جراد سقطت على مطار طرابلس الدولي مما ألحق أضرارا ببرج المراقبة.

وقال أحمد الأمين المتحدث باسم الحكومة الليبية إن قصف مطار طرابلس دمر 90 بالمئة من الطائرات الرابضة هناك، مشيراً إلى أن الحكومة درست إمكانية استقدام قوات دولية لتعزيز الأمن".

وانزلقت ليبيا إلى هاوية الفوضى بعد ثلاثة أعوام من سقوط معمر القذافي، ولا تقدر حكومتها وجيشها الناشئ على السيطرة على كتائب المعارضين السابقين والميليشيات التي كثيرا ما تتقاتل على النفوذ السياسي والاقتصادي.

ولم يتضح على الفور عدد الطائرات التي دمرت لكن المطار يعد المركز الرئيسي لعدة شركات طيران ليبية.

واشتبكت ميليشيات في طرابلس مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإغلاق المطار الرئيسي ومركز المراقبة الجوية ووقف الرحلات الجوية الدولية، وكانت هذه أسوأ اشتباكات تشهدها العاصمة منذ ستة أشهر.

وذكرت مصادر طبية وأمنية أن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون في بنغازي في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وميليشيات منذ مساء الأحد الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن إغلاق مطار طرابلس الدولي والوضع الأمني المتدهور يجعل من المستحيل عليها إنجاز عملها.

وفي بنغازي قصفت القوات غير النظامية الموالية للواء المنشق خليفة حفتر قواعد لميليشيا متشددة في إطار حملته لطرد المليشيات، كما اشتبكت القوات الخاصة مع رجال ميليشيا بالمدينة.

وقالت مصادر أمنية وطبية في مستشفى بنغازي إن معظم القتلى والمصابين من المدنيين، ولحقت أضرار بعشرة منازل على الأقل بعد أن سقطت عليها صواريخ واضطرت المكاتب الحكومية والبنوك لإغلاق أبوابها.

وأغلق مطار طرابلس ومطار مدينة مصراتة، ومطار بنغازي مغلق منذ شهرين،  وبهذا لا يتبقى سوى مطارين صغيرين يربطان ليبيا بالعالم الخارجي.

وقال مسؤولون بقطاع الطيران ووكالة الأنباء الليبية إن مركز المراقبة الجوية في طرابلس الذي يغطي غرب ليبيا أغلق، لأن العمل به يمثل خطرا على الموظفين، ومركز المراقبة مسؤول عن الحركة الجوية في طرابلس ومصراتة وسبها ولا يعمل الآن سوى مطاري الأبرق وطبرق الصغيرين.

وتخشى القوى الغربية من أن تسمح الفوضى في ليبيا بتدفق الأسلحة والمتشددين عبر حدودها، وأصبح جنوب ليبيا مرتعا للمتشددين الذين أخرجتهم القوات الفرنسية من مالي في وقت سابق من العام الحالي.    

 

 

 

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