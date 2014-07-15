كيري: لابد من وضع حد للعنف "الخطير" بليبيا

جون كيري (الجزيرة-أرشيف)

دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري الثلاثاء إلى وضع حد لمستويات العنف "الخطيرة" في ليبيا بعد أن أدت الاشتباكات بين الميليشيات في طرابلس لغلق المطار الرئيسي في البلاد ودمرت معظم الطائرات الرابضة على أرضه ودفعت الأمم المتحدة إلى سحب موظفيها من ليبيا.

وقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في بعض من أسوأ اشتباكات تقع في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي في شرق البلاد منذ يوم الأحد الماضي.

وقال مسؤول ليبي إن عدة صواريخ جراد سقطت على مطار طرابلس الدولي الاثنين مما ألحق أضرارا ببرج المراقبة.

وبينما تلاقي الحكومة الجديدة صعوبات خلال سعيها لفرض النظام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي تنزلق ليبيا إلى هاوية الفوضى حيث تتقاتل كتائب المعارضين السابقين والميليشيات لبسط النفوذ السياسي والاقتصادي.

وحاولت السلطات حتى الآن السيطرة على مقاتلي الميليشيات من خلال إضافتهم إلى جدول العاملين بالحكومة لكن بعد عدة أشهر من الاحتجاجات حول حقول النفط والموانئ تراجعت إيرادات الحكومة مع تصاعد المشاكل الاقتصادية.

وساعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقاتلين على الإطاحة بالقذافي لكن الحلف لم يتدخل للقضاء على الفوضي التي أعقبت ذلك على الرغم من وجود عدة اقتراحات وتصريحا من الحكومة الليبية ليبيا تبحث السبل التي يمكن من خلالها لقوات أجنبية المساعدة.

وقال كيري في مؤتمر صحفي بعد محادثات في فيينا بشأن البرنامج النووي الايراني "نشعر بقلق بالغ بشأن مستوى العنف في ليبيا."

وأضاف كيري "إنه خطير ويجب ان يتوقف. ونحن نعمل بجدية شديدة من خلال مبعوثين خاصين لايجاد الترابط السياسي.. الذي يمكن ان يجمع الناس معا لخلق قدرة أكبر في حكومة ليبيا حتي يمكن ان ينتهي هذا العنف."

وتخشى القوى الغربية من أن تسمح الفوضى في ليبيا بتدفق الأسلحة والمتشددين عبر حدودها. وأصبح جنوب ليبيا مرتعا للإسلاميين المتشددين الذين أخرجتهم القوات الفرنسية من مالي في وقت سابق من العام الحالي.

وقال أحمد الأمين المتحدث باسم الحكومة الليبية ان طرابلس تدرس "إمكانية استقدام قوات دولية لتعزيز الأمن." لكن لم يتضح إن كان هناك أي اقتراح ليبي حقيقي أو استعداد دولي لارسال قوات أجنبية لتتمركز هناك حيث غالبا ما تدور اشتباكات بين الميليشيات المدججة بالسلاح.

طائرات دمرت جراء قصف مطار طرابلس (Getty)

وساعدت الضربات الجوية من جانب حلف شمال الاطلسي المسلحين في الحرب الاهلية ضد جنود القذافي قبل ثلاث سنوات لكن منذ سقوطه تكافح ليبيا في عملية تحول الى الديمقراطية وتشعر الحكومات الغربية بالاستياء في محاولات الوساطة للتوصل الى وفاق سياسي.

واشتبكت ميليشيات في طرابلس يوم الاحد مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإغلاق المطار الرئيسي ومركز المراقبة الجوية ووقف الرحلات الجوية الدولية. وكانت هذه أسوأ اشتباكات تشهدها العاصمة منذ ستة أشهر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن إغلاق مطار طرابلس الدولي والوضع الأمني المتدهور يجعل من المستحيل عليها انجاز عملها.

وأغلق مطار طرابلس ومطار مدينة مصراتة الاثنين، كما أن مطار بنغازي مغلق منذ شهرين وبهذا لا يتبقى سوى مطارين صغيرين يربطان ليبيا بالعالم الخارجي إضافة إلى طريقين بريين عن طريق مصر وتونس.

وقال سكان طرابلس إن صواريخ غراد سقطت في محيط المطار مساء الاثنين، كما سمع دوي نيران أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة ثقيلة أخرى في المطار.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن قصف مطار طرابلس دمر 90% من الطائرات الرابضة هناك.

وفي بنغازي قصفت القوات غير النظامية الموالية للواء المنشق خليفة حفتر قواعد لميليشيات في إطار حملته لطرد ما قال إنهم "متشددين" كما اشتبكت القوات الخاصة مع ميليشيات بالمدينة.