قتلى في انفجار سيارة ملغومة بأفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم أثناء مرورها في سوق مزدحمة بإقليم "بكتيكا" بشرق أفغانستان مما أسفر عن سقوط 30 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين.

وقال أحمد عبد الرحمن ضي نائب قائد الشرطة المحلي الآن الشرطة تنقل كل المصابين إلى المستشفيات.

وقال مسؤولون إن من المؤكد أن يرتفع عدد القتلى، وقال مصدر آخر إن ما يصل إلى 50 شخصا قتلوا.

ووقع الهجوم بالقرب من الحدود التي يسهل اختراقها مع وزيرستان الشمالية في باكستان حيث يهاجم جيش إسلام آباد مخابئ حركة طالبان الباكستانية خلال الأسابيع القليلة المنصرمة وهو ما دفع المتشددين إلى التراجع صوب أفغانستان. وقال عبد الرحمن ضي إن الشرطة تلقت بلاغا عن السيارة وكانت تطاردها عندما انفجرت.

وقال محمد رضا حاكم المنطقة "الانفجار كان كبيرا ودمر العديد من المتاجر عشرات الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض، عدد المصابين سيرتفع إلى أكثر من مئة كما سيزيد أيضا عدد من استشهدوا".