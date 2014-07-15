سليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب العراقي

قال التلفزيون العراقي إن السياسي سليم الجبوري انتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء بعد أن حصل على أغلبية مطلقة من أصوات النواب.

وفي تغطية على الهواء مباشرة من داخل البرلمان عرض التلفزيون لقطات لنواب آخرين يهنئون الجبوري.

ويعتبر منصب رئيس مجلس النواب أحد ثلاثة مناصب يسعى السياسيون من كافة الطوائف للبت فيها بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية، والمنصبان الآخران هما منصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق على الجبوري كرئيس لمجلس النواب جاء جزءا من اتفاق أوسع لإنهاء الأزمة في ظل طموحات رئيس الوزراء نوري المالكي للحصول على فترة ولاية ثالثة.